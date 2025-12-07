به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به آغاز طرح نظارت ویژه بر بازار شب یلدا از ۱۵ آذر ماه، گفت: این طرح تا سوم دی ماه ادامه دارد و بازرسان و ضابطان دستگاه‌های مرتبط در بازار حضور فعال خواهند داشت.

وی افزود: بازرسانی از جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مسئول، بر توزیع و عرضه اقلام مرتبط با شب یلدا نظارت می‌کنند.

حسام با بیان اینکه تعزیرات در حلقه آخر نظارت قرار دارد، گفت: معمولاً ضابطان پس از بررسی و تهیه گزارش تخلف، موارد را به تعزیرات ارسال می‌کنند، اما در صورت نیاز، رؤسای شعب تعزیرات همراه با نمایندگان دستگاه‌ها به گشت مشترک می‌روند.

وی افزود: بازار هدف این نظارت‌ها شامل مراکز توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، گوشت قرمز و مرغ، میوه، آجیل، شیرینی، مراکز تهیه غذا و رستوران‌ها است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین از شهروندان خواست تا موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۳۵ یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵۵ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.