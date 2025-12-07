پخش زنده
یازدهمین دوره فوتبال قهرمانی کشورهای عرب 2025 در قطر ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها هر ۴ سال یک بار برگزار میشود و ۱۴ تیم در دور نخست به صورت حذفی به مصاف هم رفتند و ۷ تیم برتر راهی دور گروهی شدند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
گروه یک:
تیمهای فلسطین و سوریه با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای تونس و قطر با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
گروه دو:
تیم عربستان با ۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و صعود کرد. تیم مغرب با ۴ و عمان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قمر بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.
هدایت تیم عمان را کارلوس کی روش مربی پرتغالی و سابق ایران بر عهده دارد.
گروه سه:
کویت - اردن
امارات ۱ - ۱ مصر
تیم مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ حریف ایران است.
تیم اردن با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای مصر با ۲ و امارات و کویت با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
گروه چهار:
بحرین ۱ - ۵ الجزایر (قهرمان دوره قبل)
سودان ۰ - ۲ عراق (گلها: مهند علی در دقیقه ۸۱ و امجد عطوان ۸۴)
تیم عراق با ۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای الجزایر با ۴ و سودان با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بحرین بدون امتیاز چهارم است و عملا حذف شد.
از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.
در جدول گلزنان رضوان برکانه و عدیل بولبینة از الجزایر، مهند علی از عراق، علی علوان از اردن، عمر خربین از سوریه و محمد کانو از عربستان با ۲ گل مشترکا در صدر هستند.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۱ تیم الجزایر با شکست تونس قهرمان شد و تیم قطر به مقام سوم رسید.
در فوتبال قهرمانی کشورهای عربی که از سال ۱۹۶۳ برگزار میشود، تیم عراق با ۴ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیمهای عربستان با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده دوم و تونس با یک طلا و یک نقره و مصر با یک قهرمانی و سومی در ردههای سوم و چهارم هستند. تیمهای مغرب و الجزایر نیز یک بار قهرمان شدهاند.