مدیر جهاد کشاورزی ساری از کشت ۳۱۹۵ هکتار گندم در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: بیش از ۱۳۰۰ هکتار با دستگاه خطی‌کار و بقیه با سانتریفوژ کشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در سال زراعی جدید، مجموعاً ۳۱۹۵ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به زیر کشت گندم رفته است.

او با اشاره به روش‌های اجرایی کشت، افزود: از این سطوح، ۱۳۰۴ هکتار با استفاده از دستگاه خطی‌کار و ۱۸۹۱ هکتار با دستگاه سانتریفوژ کشت شده است.

علوی گفت: استفاده از ادوات مکانیزه، دقت کاشت را افزایش داده و در بهبود عملکرد نهایی محصول نقش مؤثری دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ساری در تشریح اقدامات انجام‌شده پیش از کشت، افزود: عملیات آماده‌سازی زمین شامل ۳۴۰۰ هکتار شخم با گاوآهن، ۲۷۴۵ هکتار دیسک‌زنی و ۴۵۰ هکتار خاک‌ورزی حفاظتی بوده است.

او گفت: این اقدامات با هدف بهبود بستر کاشت، حفظ رطوبت خاک و کمک به افزایش راندمان تولید انجام شده است.

علوی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی ساری با برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده از ظرفیت مکانیزاسیون، تلاش می‌کند تا تولید گندم به عنوان محصولی استراتژیک، در شهرستان پایدار و اقتصادی ادامه یابد.