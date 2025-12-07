معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از آماده‌باش نیروها، پایگاه‌ها و تجهیزات هلال احمر استان برای بارندگی قابل توجه روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مهران فلاح با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی قوی به جو استان از عصر امروز یکشنبه ۱۶ آذر، گفت: تمام امکانات و تجهیزات هلال‌احمر در استان آماده بوده و نیروهای هلال‌احمر نیز پای کار هستند.

وی با بیان اینکه ۱۷ پایگاه ثابت هلال‌احمر در تمامی شهرستان‌های استان در آماده‌باش هستند و در هر پایگاه نیز نیروها به صورت شیفت ۲۴ ساعته حضور دارند، افزود: حدود ۱۳۰ نفر در هر روز پای کار هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه چندی قبل برای اولین بار در کشور شاهد آموزش تیم‌های تخصصی سیلاب و آوار در استان کرمانشاه بودیم و تجهیزات این تیم‌ها نیز بروزرسانی شده، خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۰ تیم سیلاب و آوار نیز برای شرایط اضطراری بارش‌ها در تمامی شهرستان‌های استان آماده هستند.

به گفته فلاح، تیم واکنش سریع هلال احمر که از نیروهای متخصص و آموزش دیده تشکیل شده نیز در آمادگی کامل قرار دارند.