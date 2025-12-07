به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس هنر‌های نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، از حضور تماشاخانه سیار این کانون در بخش جنبی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان خبر داد.

به گفته مریم فهیم‌پور، گروه نمایش عروسکی اعزامی از تهران، نمایشی با عنوان «ماجرای آن شب عجیب» را برای دانش‌آموزان اجرا می‌کند.

او افزود: مهربانی، دوستی و احترام به طبیعت محور‌های اصلی این نمایش هستند و اجرا‌ها در مدارس شهر همدان، به‌ویژه مدارس مناطق حاشیه شهر، در حال برگزاری است، همچنین دو اجرای دیگر نیز در شهرستان‌های اطراف همدان پیش‌بینی شده است.

حضور تماشاخانه سیار در مدارس، بخشی از برنامه‌های جنبی جشنواره امسال است که با هدف گسترش دسترسی کودکان به هنر تئاتر و فراهم‌کردن تجربه‌ای شاد و اثرگذار در محیط آموزشی انجام می‌شود.