در راستای حمایت از دامداران و با هدف تامین نهاده‌های دامی یارانه دار، آمار دام سبک و سنگین در نیشابور به روز رسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تولیدات دامی جهادکشاورزی نیشابور گفت: کارشناسان اداره تولیدات دامی و بازرسی مدیریت جهادکشاورزی نیشابور به منظور رصد و پایش آمار دام موجود برای ویرایش آمار در سامانه بازارگاه، از گاوداری‌های صنعتی شیری بازدید کردند.

محمد عرفانی فر ادامه داد: دامداران در ماه‌های اخیر برای تأمین نهاده دامی خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند و با تامین نهاده از طرف دولت، به روز رسانی تعداد دام برای تخصیص نهاده و احقاق حقوق دامداران الزامی به نظر می‌رسد.

وی افزود: این امر از طریق ارائه آمار آخرین واکسیناسیون دام‌ها توسط دامپزشکی و آخرین آمار بیمه دام‌ها توسط صندوق بیمه بانک کشاورزی توسط دامدار و یا مراجعه همکاران اداره تولیدات دامی و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی به دامداری و مشاهده تعداد دام‌ها و گرفتن آمار دام دامداری‌ها به ویژه دامداری‌های صنعتی و سنگین، به روز رسانی می‌شود.