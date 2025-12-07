پخش زنده
امروز: -
در راستای حمایت از دامداران و با هدف تامین نهادههای دامی یارانه دار، آمار دام سبک و سنگین در نیشابور به روز رسانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تولیدات دامی جهادکشاورزی نیشابور گفت: کارشناسان اداره تولیدات دامی و بازرسی مدیریت جهادکشاورزی نیشابور به منظور رصد و پایش آمار دام موجود برای ویرایش آمار در سامانه بازارگاه، از گاوداریهای صنعتی شیری بازدید کردند.
محمد عرفانی فر ادامه داد: دامداران در ماههای اخیر برای تأمین نهاده دامی خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند و با تامین نهاده از طرف دولت، به روز رسانی تعداد دام برای تخصیص نهاده و احقاق حقوق دامداران الزامی به نظر میرسد.
وی افزود: این امر از طریق ارائه آمار آخرین واکسیناسیون دامها توسط دامپزشکی و آخرین آمار بیمه دامها توسط صندوق بیمه بانک کشاورزی توسط دامدار و یا مراجعه همکاران اداره تولیدات دامی و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی به دامداری و مشاهده تعداد دامها و گرفتن آمار دام دامداریها به ویژه دامداریهای صنعتی و سنگین، به روز رسانی میشود.