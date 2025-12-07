کلنگ‌ آبرسانی به پنج روستای بخش مرکزی شهرستان گرمی در روستای اینی علیا به زمین زده شد. این طرح شامل توسعه شبکه‌های توزیع آب، احداث مخازن و اجرای خطوط انتقال آب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به چهار روستای گرمی با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان آغاز شد.

خوش سیما؛ نماینده مردم گرمی و انگوت در مراسم کلنگ زنی پروژه آبرسانی به روستا‌های انی علیا، انی وسطی، انی سفلی و قوزلو که با حضور فرماندار شهرستان گرمی، جمعی از مسئولان و اهالی روستا‌ها آغاز شد، با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق روستایی اظهار کرد: پیگیری برای افزایش اعتبارات و تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی در شهرستان ادامه خواهد داشت.

مسعود خیرجو، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز با ارائه جزئیات پروژه گفت: این طرح با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان اجرا می‌شود و شامل ۱۲ کیلومتر خط انتقال، احداث سیستم پمپاژ و ساخت مخزن ۱۰۰ مترمکعبی است.

به گفته وی، با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۷۰۰ خانوار در چهار روستای یادشده از آب سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.