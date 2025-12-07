به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

شانزدهم آذر، روز دانشجو، یادآور حماسه‌ای است که قطرات خون پاک دانش پژوهان آزاده در مسیر عزت و استقلال این مرز و بوم بر زمین ریخته شد و دانشجوی مسلمان ایرانی را به نمادی جاویدان از "هویت‌آگاهی، مقاومت و عقلانیت انقلابی" بدل ساخت. این روز گرامی، نه فقط یادبود سه دانشجوی شهید، که تجلیل از روحیه‌ی پرسشگری، تعهد اجتماعی و بصیرت سیاسی نسلی است که دانشگاه را به سنگری در برابر استکبار جهانی تبدیل کرد.

دانشجویان، ذخیره و ثروت عظیم کشور و پیش‌تازان میدان مبارزه‌ی سرنوشت‌ساز ملت ایران بوده و هستند و امروز دانشگاه ایرانی، کانون تولید اندیشه، خاستگاه جریان‌سازی معرفتی و پایگاه تربیت نیرو‌های مؤمن و کارآمد برای ساختن آینده‌ای درخشان است. دانشجوی انقلابی، با تلفیق "ایمان و علم" و "تهجّد و تفکّر"، نه تنها در عرصه‌های علمی و فناوری پیشتاز است، بلکه در خط مقدم نبرد نرم و مقابله با جنگ روانی دشمن نیز حضوری فعّال و تأثیرگذار دارد.

در شرایط کنونی جهان که نظام سلطه با تمام قوا در پی تحمیل اراده‌ی خویش بر ملت‌های مستقل است، دانشجوی بصیر و آگاه، مسئولیتی خطیر در تبیین حقایق، روشنگری در برابر توطئه‌های دشمن و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی بر عهده دارد. همان‌گونه که شهیدان دانشجو با ایثار خود درس وفاداری به آرمان‌های ملت را نگاشتند، نسل امروز نیز باید با سلاح "علم" "بصیرت" و "اخلاص"، سنگر فرهنگ و دانش را پاسداری کند و در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان، ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، بر این باور است که دانشجویان این مرز و بوم، پرچمداران جبهه‌ی خودباوری علمی و سربازان خستگی‌ناپیر جهاد تبیین هستند. توفیق آنان را در میدان‌های دانش، اخلاق و معنویت از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم و یقین داریم که با استعانت از الطاف الهی و رهبری حکیمانه‌ی رهبر معظم انقلاب، این مشعل فروزان همواره راهنما و راهگشای آینده‌ی ایران اسلامی خواهد بود.