پخش زنده
امروز: -
دانشجویان دانشگاه آزاد همدان در جشنواره ملی رشد رتبه برتر را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: این دانشگاه در واحد همدان ۱۲ هزار دانشجو، در استان حدود ۲۰ هزار دانشجو و بیش از ۳۵۰ عضو هیئت علمی دارد و یکی از پرجمعیتترین واحدهای دانشگاهی کشور محسوب میشود.
غلامرضا خاکساری افزود: دانشجویان این دانشگاه در جشنواره رشد در دانشگاههای کشور رتبه برتر را کسب کردند و در بخش جشنواره چمران نیز اساتید این دانشگاه بیشترین پژوهشگران برتر استان شدند.
در پایان هم از دانشجویان برتر و برگزیده مسابقات و جشنوارههای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی قدردانی کردند.