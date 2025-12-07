به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بخش زنان سازمان ملل متحد امروز در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی از ادامه ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان در افغانستان، گفته است، سه ماه از این تصمیم می‌گذرد، اما تاکنون هیچ پیشرفتی برای لغو آن صورت نگرفته است.

سازمان ملل افزود: زنان، بخش مهمی از فعالیت‌های این نهاد را تشکیل می‌دهند و تنها با حضور و همکاری آنان می‌توان به زنان و دختران نیازمند کمک‌رسانی کرد.

در این اعلامیه آمده است، این ممنوعیت با منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد و از حکومت افغانستان خواسته شده است آن را لغو کند.

قبل از این نیز سازمان ملل متحد در افغانستان، برخی فعالیت‌های خود از جمله خدمات رسانی به مهاجران بازگشته به افغانستان را به علت ممنوعیت فعالیت کارمندان زن این سازمان متوقف کرده بود.