به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری بیان کرد: پیرو اطلاعیه های سازمان هواشناسی و مدیریت بحران مبنی بر احتمال وقوع بارندگی شدید در استان خوزستان ، جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران با حضور معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب، مدیر بهره برداری توسعه شبکه ، مجری طرح فاضلاب ، مدیر منطقه آبفا ماهشهر و سرپرست آبفا بندر امام خمینی به منظور انجام هماهنگی های لازم جهت مقابله با بحران های احتمالی پیش رو برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ضمن احساس مسئولیت همه اعضا، بر ضرورت حفظ هوشیاری و آمادگی همه جانبه جهت مقابله با هرگونه حادثه احتمالی و اعلام آماده باش به کلیه نیروهای انسانی، تجهیزات لجستیکی اداره، به عنوان دستگاه کمک‌رسان در مواقع بارندگی به شهرداری جهت پاسخگویی فوری به حوادث احتمالی ناشی از بارندگی ها با استفاده از همه منابع و توان اداره تاکید شد.

تنگسیری اظهار داشت: همچنین استفاده از تجارب حاصله مقابله با سیلاب در سنوات گذشته در افزایش توان مقابله با حوادث را بسیار ارزنده بر شمرده و با توکل بر خدا و اتکا به نیروهای متخصص، مجرب و زحمتکش اداره، آمادگی کامل برای مدیریت بحران و پاسخگویی سریع فراهم شده است.

گفتنی است؛ در پایان معاونت بهره برداری به همراه مدیران از سطح شهر ، نحوه لایروبی جمع کننده های اصلی دفع فاضلاب و تلمبه خانه ها بازدید و از سالم بودن پمپ ها ، ژنراتورها و تابلو برق ها بازدید به عمل آوردند.