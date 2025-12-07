امام جمعه تبریز:
مطالبه گری و نقادی ویژگی دانشجویان است
امام جمعه تبریز با بیان اینکه مطالبه گری و نقادی ویژگی دانشجویان است گفت:دانشگاه باید مرکز فکر، اخلاق و امید باشد و ما نیز وظیفه داریم با حوصله به حرفهای دانشجویان گوش دهیم و در حد امکان خواسته هایشان را در مسیر اجرا قرار دهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاههای آذربایجانشرقی به مناسبت ۱۶ آذر بر تمایز میان نقد و تخریب تاکید کرد و گفت: دانشجویان باید نقد کنند، مطالبهگری کنند، اما مراقب باشند یک جمله نسنجیده زحمات مجموعهای بزرگ را زیر سؤال نبرد. همانطور که مقام معظم رهبری بارها فرمودهاند برخی حرفهایی که باید گفته شود، گفته نمیشود و برخی حرفهایی که نباید گفته شود، گفته میشود.
وی با تشریح فلسفه الهی انسان، جایگاه نخبگان جوان در پیشرفت کشور بر ضرورت نقد منصفانه، پرهیز از تخریب و توجه به پیچیدگیهای تصمیمات اجرایی تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه هدف خلقت انسان رسیدن به معرفت الهی است اظهار کرد:لغزشها و ضعفهای فردی اصل ساختار انسان را زیر سؤال نمیبرد؛ همانگونه که اشکالات جزیی یک بنا اصل ساخته شدن آن را نفی نمیکند.
وی به جایگاه دانشگاه در پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت:بخش عمده مدیریت و پیشرفتهای علمی و اجرایی امروز از دل همین مراکز علمی برخاسته است.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به رشد کمی و کیفی فعالیتهای علمی و فناورانه در سالهای اخیر گفت: شرکتهای دانشبنیان امروز قراردادهای کلان اقتصادی میبندند و در صنایع مختلف ثروت تولید میکنند.
وی با بیان اینکه دانشگاه یکی از مهمترین کانونهای تولید فکر، شکلگیری نخبگان و جهتدهی به آینده کشور است خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر افزایش مشارکت دانشجویان در حوزههای علمی، فرهنگی و فناورانه از محورهای مورد تاکید مسئولان دانشگاهی و استانی بوده است.
گفتنی است امروز جمعی از تشکلها، فعالان فرهنگی و نمایندگان انجمنهای علمی دانشگاههای استان آذربایجانشرقی با حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه تبریز دیدار و گفتگو کردند.
این دیدار با طرح پرسشها و دغدغههای دانشجویان و پاسخهای نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی همراه بود.