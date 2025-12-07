آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی
۷ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی به آغوش خانواده بازگشتند.
غلامرضا حسین پور با بیان اینکه مجموع بدهی این زندانیان مبلغ ۱۹۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال بوده است افزود: با پیگیری همکاران ما در ستاد دیه و همکاری مددکاران شاغل در زندانها و پس از دعوت از شکات و مذاکره با آنها مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال گذشت شاکیان اخذ شد.
وی گفت: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۶ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال از طریق ستاد دیه پرداخت شد و مبلغ ۱۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعسار این پروندهها در دادگستریهای استان پذیرفته شد و همچنین مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانکهای عامل به مددجویان اعطاء شده است.
مدیرنمایندگی ستاد دیه استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۱۳۱ زندانی جرائم غیر عمد از زندانهای استان با کمک ستاد دیه آزاد شدند.