رئیس انجمن قطعهسازان خودرو در مازندران با بیان اینکه مازندران رتبه چهارم قطعهسازی کشور را دارد، گفت: با این حال مسئولان کمترین برنامه را برای توسعه صنعتی استان دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمدعلی ذکریایی، رئیس انجمن قطعهسازان خودروی مازندران در نشست خبری نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و لوازم یدکی مازندران با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی این صنفت اعلام کرد: به دلیل بحرانهای مالی پساجنگ ۱۲روزه، شاهد کاهش سفارشات و در نتیجه تعدیل نیرو در واحدهای قطعهسازی هستیم.
وی با اشاره به جایگاه چهارم مازندران در صنعت قطعهسازی کشور، گفت: اگرچه شرکتهای قطعهسازی در استان پرتعداد نیستند، برخی قطعات حیاتی فقط در مازندران تولید میشوند و بدون آنها خودرویی ساخته نمیشود.
ذکریایی با انتقاد از کمتوجهی مسئولان به توسعه صنعتی در مازندران افزود: مسئولان کمترین برنامه را برای موضوعات صنعتی دارند، درحالی که صنعت پایه توسعه است.
وی از وعدههای حمایتی پس از بحران خبر داد اما تأکید کرد: این کمکها هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هر روز با چالشهای جدیدی روبهرو هستیم.
ذکریایی در پایان با اشاره به وابستگی به واردات مواد اولیه، بر لزوم بومیسازی و حمایت از تولید داخل تأکید کرد و گفت: قطعهسازان مازندران آماده همکاری کامل با ایرانخودرو و سایر خودروسازان هستند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با منطقه آزاد شدن مازندران، زمینه برای استفاده از ظرفیتهای صنعتی استان بیش از پیش فراهم شود.
هاشم حکمه مدیر اجرایی نمایشگاه اعلام کرد: نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و لوازم یدکی از سوم تا ششم دی ماه در ساری برگزار میشود.
این نمایشگاه با حضور ۴۰ شرکت فعال و در مساحت ۴۵۰۰ مترمربع، بزرگترین رویداد صنعت خودروسازی شمال کشور محسوب میشود.