معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه گفت: بازآفرینی گذر‌های تاریخی اقدامی مؤثر برای تقویت روح شهری، حفظ اصالت فرهنگی و ایجاد پیوند میان گذشته و امروز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه گفت: بازآفرینی گذر‌های تاریخی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی مؤثر برای تقویت روح شهری، حفظ اصالت فرهنگی و ایجاد پیوند میان گذشته و امروز است.

سجاد پورنقی، در بازدید میدانی از پروژه احیای گذر تاریخی راسته غلام‌خان، بر ضرورت پاسداشت میراث ارزشمند بازار قدیمی شهر و تقویت هویت فرهنگی ارومیه تأکید کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه با اشاره به هویت دیرینه این گذر گفت: این محدوده نه فقط یک مسیر تجاری، بلکه بخشی از هویت معماری، اجتماعی و فرهنگی ارومیه محسوب می‌شود، راسته غلام‌خان بخشی از شریان‌های قدیمی و اصیل بازار ارومیه است که نام خود را از غلام خان حشمت، یکی از مالکان برجسته و تأثیرگذار شهر گرفته است؛ فردی که خاطره و نام او با عنوان غلام‌خان راستاسی همچنان در حافظه تاریخی بازار زنده است.

او با تاکید بر اینکه مدیریت شهری احیای چنین گذر‌هایی را بخشی از مسئولیت هویتی خود می‌داند، افزود: بازآفرینی گذر‌های تاریخی تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی مؤثر برای تقویت روح شهری، حفظ اصالت فرهنگی و ایجاد پیوند میان گذشته و امروز است، شهرداری ارومیه بر اساس نگاه راهبردی مدیریت شهری، تلاش کرده است که حفظ میراث تاریخی در کنار توسعه پایدار شهر قرار گیرد.

پورنقی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های معاونت فنی و امور زیربنایی، نقش معاونت خدمات شهری را مکمل فعالیت‌های عمرانی دانست و گفت: در این پروژه، همکاران ما در معاونت فنی مسئولیت‌های زیر ساختی و عمرانی را بر عهده دارند، اما وظیفه ما در معاونت خدمات شهری، تقویت جلوه‌های بصری، ساماندهی محیط، زیباسازی منظر و کمک به باز آفرینی هویت تاریخی گذر است.

معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: احیای چنین فضا‌هایی بدون توجه به جزئیات زیباشناختی و فرهنگی معنا پیدا نمی‌کند و ما با تمام توان از این حوزه حمایت خواهیم کرد.

پورنقی این طرح را الگویی برای سایر بخش‌های قدیمی شهر دانست و تأکید کرد: راسته غلام‌خان تنها آغاز یک مسیر است، مدیریت شهری مصمم است که با مشارکت مجموعه‌های تخصصی، کسبه بازار و همراهی شهروندان، سایر گذر‌های تاریخی نیز باز آفرینی و احیا شوند تا اصالت معماری و روح فرهنگی ارومیه بیش از گذشته در چهره شهر نمایان شود.

او عنوان کرد: بازار ارومیه بخشی از حافظه جمعی شهروندان است و احیای آن نه تنها فضا‌های فرسوده را سامان می‌دهد، بلکه نشاط، هویت و حس تعلق بیشتری برای مردم ایجاد می‌کند، این یک وظیفه مشترک بین مدیریت شهری و مردم است و ما با جدیت در این مسیر گام برمی‌داریم.