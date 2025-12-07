فرمانده کل سپاه گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه طرف ما رژیم صهیونی نبود، بلکه رژیم صهیونی رده جلویی کار بود که شلیک می‌کرد و آمریکا و اروپایی‌ها، ناتو در رده‌های بعد با ما در جنگ بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر «محمد پاکپور» صبح امروز (یکشنبه) در همایش «سربازان عصر ظهور» که به‌مناسبت بزرگداشت روز دانشجو و شهدای دانشجوی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام، در این دانشگاه برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای دانشگاه و فرماندهان شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: بر اساس طراحی دشمن، قرار بود که جنگ سخت ۱۲ روزه به یک جنگ ترکیبی تبدیل شود؛ اما به برکت شهدایی که در طی دو دهه گذشته از شمال‌غرب و جنوب‌شرق تقدیم کردیم و با رهبری مدبرانه امام خامنه‌ای، عملاً طرح دشمن شکست خورد.

سرلشکر پاکپور ادامه داد: طراحی جنگ ترکیبی دشمن این‌گونه بود که در روز سوم جنگ و بعد از بمباران مراکز نظامی و شهادت فرماندهان، همزمان عناصر مسلح از مرز‌ها وارد کشور شوند و عناصر داخلی دشمن هم با ایجاد شورش، کشور را دچار مخاطره و فروپاشی کنند.

فرمانده کل سپاه افزود: روز سوم جنگ، نتانیاهو عملاً اعلام کرد که ما کار را شروع کرده‌ایم و مردم ایران باید تکلیف را مشخص کنند؛ اما مردم با انسجام خود و حمایت از نیروهای مسلح، تکلیف او را مشخص کردند.

وی اضافه کرد: دشمن چهار هدف را زد تا فروپاشی در میدان عملیاتی اتفاق بیفتد؛ شهیدان سلامی، رشید، باقری و حاجی‌زاده اگر شهید نمی‌شدند، قطعاً در خط مقدم عملیات موشکی و دفاعی بودند و دشمن تصورش این بود که شهادت آنان باعث فروپاشی دفاعی می‌شود.

سرلشکر پاکپور یادآور شد: فرمانده معظم کل قوا بلافاصله و ظرف چند ساعت جانشین‌ فرماندهان شهید را تعیین و دستور فرمودند که آنان وظیفه خود را انجام دهند. به این ترتیب، کار‌ها زیر نظر این فرماندهان شروع شد. در واقع، خلأ به‌وجودآمده، با تدبیر رهبری بلافاصله ترمیم شد و هرکس در حیطه وظایف خود، اداره جنگ را بر عهده گرفت.

آمادگی کامل نیروی هوافضای سپاه

فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: قبل از اینکه در سِمت جدید انجام وظیفه کنم، با سردار «موسوی» فرمانده جدید نیروی هوافضای سپاه در تماس بودم؛ چون به‌عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه نیاز به هماهنگی با او داشتم و سردار موسوی کاملاً آماده عملیات بود.

وی افزود: دو ساعت بعد از انتصابم به‌عنوان فرمانده کل سپاه، عملیات مقابله‌ای سنگین را شروع کردیم، در عملیات روز اول، تصور رژیم صهیونی پاسخ ما با کمتر از ۱۰ موشک بود؛ زیرا تصور می‌کرد که شیرازه کار در ایران به‌هم ریخته است؛ اما غروب روز اول، موج‌های مختلف پهپاد و موشک شلیک شد و روز‌های بعد سنگین‌تر و دقیق‌تر به مصاف دشمن رفتیم.

قاطعیت ایران برای پاسخ محکم به اقدام آمریکا

سرلشکر پاکپور تصریح کرد: روز ماقبل آخر جنگ آمریکا به نطنز و فردو حمله کرد و پیش از اینکه ما در پاسخ، پایگاه آمریکایی‌ها را بزنیم، کشور‌های زیادی میانجی‌گری کردند تا از این کار منصرف شویم؛ اما گفتیم که قطعاً به تعداد بمب‌های زیخته‌شده در ایران، به پایگاه آمریکا موشک می‌زنیم و زدیم.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: پایگاه العدید که مهم‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه است با ۱۴ موشک مورد اصابت قرار گرفت و آن‌ها چند ساعت بعد اعلام کردند که اگر نزنید، ما هم دیگر نمی‌زنیم. به این شکل بود که فضا برای دشمن به‌هم ریخت و هدف و برنامه‌ریزی آمریکا و رژیم صهیونی محقق نشد.

وی چهار عنصر عنایت الهی، حکم و درایت رهبری در اداره جنگ و کشور، انسجام مردم و ایستادگی نیرو‌های مسلح را عوامل این پیروزی دانست و گفت: شلیک موشک در این فضا خیلی سخت بود، ولی هیچ زمانی نبود که رژیم صهیونی بمباران کند و بلافاصله پاسخ سنگین‌تری دریافت نکند؛ در نهایت فشار ساکنان سرزمین‌های اشغالی بر رژیم به خاطر موشکباران ما خیلی سنگین شد.

سرلشکر پاکپور بیان کرد: هم‌رزمان ما در پایگاه‌های موشکی در شرایط سخت موشک و لانچر‌ها را آماده و شلیک می‌کردند، شرایطی که کمتر به‌وجود می‌آید و کمتر جایی از صحنه‌های نبرد‌های گذشته، چنین شرایطی داشته است. در آینده، ابعاد بیشتری از این سلحشوری‌ها رسانه‌ای خواهد شد.

فرمانده کل سپاه یادآور شد: در خلال جنگ در یکی از پایگاه‌ها دیدم برادری که پایش از مچ قطع شده بود، به جای رفتن به بیمارستان، پای خود را بسته است و به‌خاطر تخصصش، در پایگاه مانده بود تا کار شلیک‌ موشک‌ها ناتمام نمانَد.

وی در ادامه تصریح کرد: در این جنگ، آسیب‌شناسی ضعف‌ها و قوت‌ها صورت گرفته، اما باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد، این جنگ، جنگ فناوری بود که در سمت ما، این فناوری با ایمان نیرو‌ها توأم بود.

مقابله ایران با تکنولوژی روز دنیا

سرلشکر پاکپور عنوان کرد: طرف ما رژیم صهیونی نبود، بلکه رژیم صهیونی رده جلویی کار بود که شلیک می‌کرد و آمریکا و اروپایی‌ها، ناتو و ... در رده‌های بعد با ما در جنگ بودند، در واقع در جنگ ۱۲ روزه با تکنولوژی روز دنیا جنگیدیم.

فرمانده کل سپاه، هوش مصنوعی را یک موضوع اساسی برای ما و طرف مقابل بیان کرد و افزود: حتماً باید مراکز علمی ما مخصوصاً دانشگاه امام حسین (ع) با این حجم از امکانات، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی و پژوهشگاه‌های متنوع در حوزه ابزار، تجهیزات، سلاح و مباحث تکنیکی و تاکتیکی در رفع نیاز‌های این حوزه کمک کنند.

وی اظهار داشت: سازمان تحقیقات ما با مراکز علمی و دانشگاهی و فرماندهان میدانی با هم هماهنگ شده‌اند و کار بر این اساس شروع شده است؛ حتی یک روز را از دست ندادیم تا در این شرایط قطع درگیری، بر حجم بازدارندگی و قدرت دفاعی خود بیافزاییم.

سرلشکر پاکپور با بیان اینکه در لایه تکنیک و تاکتیک همکاری فزاینده میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و سپاه برقرار است، گفت: برای نمونه، توجه به پدافند هوایی و پنهان‌کار‌ها از حوزه‌هایی است که تعامل مراکز علمی و دانشگاه‌ها به آن، می‌تواند تأثیر عملیات را بالا برد.

فرمانده کل سپاه در پایان خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک سرباز این نظام و به نمایندگی از مجموعه سپاه به مردم عزیز ایران و خانواده معظم شهدا عرض می‌کنم ما تا جان داریم تا آخرین قطره خون در راه این نظام ایستاده‌ایم و راه شهیدان‌مان را ادامه خواهیم داد.