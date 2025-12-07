پخش زنده
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در دیدار معاون وزیر دفاع با تأکید بر تقویت شبکههای رصد و پایش فناوریهای نوظهور، گفت: نیازمند ایجاد شبکههای آزمایشگاهی تشخیصی پیشرفته دفاعی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست تعامل و همافزایی علمی، تحقیقاتی و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور با معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور سردار «مهدی فرحی» معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، سردار «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جانشینان قرارگاههای تخصصی پدافند غیرعامل به همت معاونت علوم، تحقیقات و فناوری این سازمان برگزار شد.
سردار جلالی در این نشست با تأکید بر اهمیت و ضرورت همکاریهای فناورانه و پژوهشی در حوزه پدافند غیرعامل با توجه به رویکرد فناورانه تهدیدها، اظهار داشت: یکی از موارد مورد تأکید در برنامهریزیهای راهبردی پدافند غیرعامل، سازماندهی شبکههای رصد و پایش فناوریهای نوظهور است. هدف این است که با ایجاد پایگاههای مشترک و شبکههای تشخیص، بتوان تهدیدات فناورانه را پیشبینی، رصد و ارزیابی کرد.
وی بر لزوم شناسایی و آسیبپذیری نقاط ضعف زیرساختی کشور در حوزه فناوری تأکید و خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای ما شبکههای آزمایشگاهی تشخیصی پیشرفته دفاعی است تا بتوان تهدیدات در حوزههای مختلف از حوزه جمله حوزه سایبری و زیستی مجازی را بهصورت فنی رصد کنیم و بعد از تشخیص، آن را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین پیشنهاد کرد که دفاتر و ساختارهای مدیریت و هماهنگی پروژههای پدافند غیرعامل و تهدیدات فناورانه تقویت شود. این ساختارها باید بهصورت شبکهای و همافزا عمل کنند تا از موازیکاری جلوگیری و کارآمدی افزایش یابد.
سردار جلالی با تأکید بر نقش مهم همگرایی و همافزایی در جلوگیری از موازیکاری، تبادل اطلاعات و ایجاد شبکههای مشترک، گفت: نقش دانشگاهها و مراکز علمی در قطببندی و توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی، و ضرورت تشخیص و تحلیل تهدیدات فناورانه باید پررنگتر شود. این اقدامات باید با هدف ارتقای قابلیتهای دفاعی، توسعه فناوریهای بومی، و مقابله مؤثر با تهدیدات آینده طراحی شود تا کشور در مقابل تهدیدات فناورانه مقاومتر شود.
ضرورت همگامسازی و بهرهگیری از ابزارهای نوین در حوزه پدافند غیرعامل
در این نشست، سردار فرحی نیز با تاکید بر لزوم همکاری و هم افزایی وزارت دفاع و سازمان پدافند غیرعامل کشور به تشریح برنامههای معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع در حوزه فناوری و نوآوری در وزارت دفاع پرداخت.
معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع، اهداف این برنامهها را دستیابی به اقتدار علمی و دفاعی دانست و گفت: ساختارهایی که با این هدف فعال هستند باید بهصورت شبکهای و همافزا عمل کنند تا از موازیکاری جلوگیری و بهرهوری افزایش یابد. در این راستا، همکاری با دانشگاهها و انعقاد قرارداد همکاری مشترک در سال جاری، نشاندهنده تلاشهای گسترده در توسعه همکاریهای علمی و فناوری است.
سردار فرحی یادآور شد: در مجموع، این برنامهها و اقدامات، با تمرکز بر توسعه فناوریهای بومی، تقویت ساختارهای سازمانی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور، در جهت ارتقای توان دفاعی، مقابله با تهدیدات فناورانه و تضمین پایداری ملی طراحی شدهاند و هدف نهایی، ایجاد یک نظام منسجم، همافزا و پاسخگو است که کشور را در مقابل تهدیدات آینده مقاومتر و توانمندتر سازد.
ایجاد سازوکار علمی پژوهشی مشترک میان سازمان پدافند غیر عامل و وزارت دفاع
در ادامه این نشست «مهناز میرزاابراهیم طهرانی» معاون علوم، تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور هدف از این نشست را ایجاد سازوکار علمی پژوهشی مشترک میان سازمان پدافند غیر عامل کشور و معاونت امور صنعتی و تحقیقات وزارت دفاع، با توجه به ظرفیتها و فرصتها در باب رصد و ارزیابی و پیش بینی فناوریهای نوظهور و تبدیل این دانش به فناوریهای پیشران در حوزههای دفاعی به بحث پایداری و بازدارندگی عنوان کرد.
معاون علوم، تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین پیشنهادی مبنی بر انعقاد تفاهمنامه همکاری بین این سازمان و وزارت دفاع با هدف توسعه سامانههای هوشمند برای حفاظت از زیرساختها، ارزیابی تهدیدات، و مدلسازی سناریوهای دفاعی مطرح کرد.
وی گفت: در چارچوب همکاریهای مشترک، قرار است کارگروه و مرکز مشترک بین سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت دفاع تشکیل شود تا نقشه راه، آزمایشگاههای مشترک، و توسعه پروژههای فناورانه هدایت و پیگیری شود. حمایت هدفمند از طرحها و استارتآپها و آیندهپژوهی در حوزه تهدیدات ترکیبی، از دیگر برنامههای مشترکی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.