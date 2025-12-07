نشست خبری ششمین همایش پیشکسوتان آموزش و پرورش سمپات با حضور جمعی از مدیران، استادان، پژوهشگران و اصحاب رسانه در محل موزه آموزشی سروش برگزار شد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سنقری، عضو هیئت مؤسس سمپات گفت: در اینجا ریشه‌های آموزش این سرزمین دیده می‌شود؛ ریشه‌هایی که حاصل عمر، تلاش و فداکاری پیشکسوتان تعلیم و تربیت است.

سنقری با اشاره به اهمیت تجمیع تجربه‌های ارزشمند معلمان و مدیران پیشکسوت گفت: هیچ یک از کشور‌های پیشرفته دنیا بدون قرار دادن آموزش و پرورش در اولویت نخست توسعه توان رشد نداشته‌اند.

وی تأکید کرد: مدرسه شاید در ظاهر یک واحد اداری محسوب شود، اما بیشترین نقش را در توسعه فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی یک کشور دارد. به گفته سنقری، منابع انسانی مهم‌ترین رکن تحول آموزشی در کشور‌ها هستند و حتی در نبود امکانات استاندارد، عزم و دانش معلم و مدیر می‌تواند مدرسه را متحول کند.

وی افزود: یک معلم در دورافتاده‌ترین نقطه کشور می‌تواند اثرگذارتر از بزرگ‌ترین مدیران یک جامعه باشد.

عضو هیئت مؤسس سمپات در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به پایین‌بودن اهمیت آموزش و پرورش در نگاه مدیران کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: طبق پژوهش‌های انجام‌شده، در میان نخبگان کشور، آموزش و پرورش در اولویت‌های ۱۵۰ به بعد قرار دارد؛ این واقعیت نگران‌کننده است و می‌تواند در آینده به پیکره توسعه کشور آسیب بزند.

در ادامه این نشست مدیر و مؤسس مجتمع و موزه آموزشی سروش، به تشریح تاریخچه شکل‌گیری این موزه و فعالیت‌های آن پرداخت.

شیرازی با اشاره به سه دهه فعالیت رسمی در آموزش و پرورش گفت ایده تأسیس موزه از ضرورت جمع‌آوری اسناد و مدارک تاریخی این حوزه شکل گرفت.

وی افزود: «با اخذ مجوز‌های لازم از سازمان میراث فرهنگی، فرآیند تدوین و ثبت اسناد، کتب درسی و رزومه مشاهیر تعلیم و تربیت آغاز شد.»

وی افزود: در این موزه، سه محور اصلی دنبال می‌شود:

۱. معرفی مشاهیر تعلیم و تربیت از دوره دارالفنون تا امروز، که تاکنون اطلاعات بیش از ۲۵۰ چهره برجسته گردآوری شده است.

۲. جمع‌آوری کتب درسی تاریخی از دوره قاجار تا سه سال اخیر؛ شامل بیش از ۱۵ هزار جلد کتاب درسی خطی، چاپ سنگی و نسخه‌های ترجمه‌شده.

۳. حفظ اسناد رسمی آموزش و پرورش از جمله مجموعه آرشیو بیش از یک قرن از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش.

به گفته شیرازی، این مجموعه هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ برای بازدید پژوهشگران، دانشجویان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان باز است. او همچنین از استمرار برنامه تکریم پیشگامان تعلیم و تربیت خبر داد و به «نشان استاد وحیدی» به‌عنوان یکی از رویداد‌های سالانه موزه اشاره کرد.