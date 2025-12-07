آموزش مدارس مازندران روز دوشنبه ۱۷ آذر به صورت غیرحضوری اعلام شد و کلاس‌ها روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان مازندران، روز دوشنبه ۱۷ آذر مدارس همه مقاطع تحصیلی در استان به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و تکمیل دوره کمون بیماری اتخاذ شده است.

ستاد مدیریت بحران استان تأکید کرد که آموزش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ آذر به روال عادی بازگشته و کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد.