به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ احمد غلامی با اعلام این خبر گفت: کفن‌ودفن امواتِ مددجویان، افراد مجهول‌الهویه، بی‌بضاعت، اهداءکنندگان عضو و همچنین هنرمندان و مشاهیر در باغ رضوان به‌صورت رایگان انجام می‌شود. این اقدام با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار و وفق شیوه‌نامه پیشنهادی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه ارائه می‌گردد.

وی افزود: از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴، تعداد ۸۹۳ قبر همراه با تمامی خدمات شامل تغسیل، تکفین و تدفین، با ارائه معرفی‌نامه از نهاد‌های مربوطه، در اختیار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره بهزیستی، افراد مجهول‌الهویه، اهداءکنندگان عضو، هنرمندان، مشاهیر و سایر افراد بی‌بضاعت قرار گرفته است.

غلامی همچنین با اشاره به ارائه خدمات تشریفات شرعی رایگان برای هنرمندان و مشاهیر در قطعه هنرمندان باغ رضوان افزود: نویسندگان، شاعران، هنرمندان، مدال‌آوران ورزشی، مداحان، پیرغلامان، قاریان و خبرنگاران می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از سازمان‌های مربوطه از خدمات رایگان این قطعه بهره‌مند شوند.