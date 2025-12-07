پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ۹۵ درصد تجهیزات ثابت صنعت پتروشیمی در داخل کشور ساخته میشود، گفت: در حوزه تجهیزات دوار نیز پیشرفتهای بسیار خوبی داشتهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباسزاده در آیین افتتاحیه چهارمین همایش پتروفن ۱۴۰۴ با ابراز خرسندی از استمرار برگزاری این رویداد ارزشمند و با تأکید بر اینکه این همایش متعلق به هلدینگ خلیج فارس نیست، بلکه متعلق به کل صنعت پتروشیمی است، اظهار کرد: این همایش جایی است که همه ما میتوانیم در کنار هم خلق ارزش کنیم.
وی با بیان اینکه تمرکز صنعت پتروشیمی در حوزه پژوهش و ساخت داخل باید عمیقتر از نگاههای فعلی باشد، چراکه شرکتهای پتروشیمی سالها درگیر مسائل تولید، خوراک و چالشهای روزمره بودهاند و همین موضوع سبب شده از حل مسائل فناورانه صنعت غافل بمانیم، تصریح کرد: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی باید بر بازار صنعت تمرکز کند، چراکه این شرکت آمادگی کامل برای ورود به حل مسائل فناورانه شرکتها را دارد و این مسیر آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تحولات جهانی در حوزه محیط زیست، پلاستیک و کربن اشاره کرد و افزود: تحولات بزرگی در دنیا در حال شکلگیری است و اگر از آنها غافل شویم، در آینده نزدیک بازنده خواهیم بود. باتوجه به برگزاری اجلاس اخیر ژنو در سوئیس درباره معاهده جهانی پلاستیک، بسیاری از کشورها به دلیل آلودگی دریاها این موضوع را به شدت پیگیری میکنند و اگر این معاهدات تصویب شود، محدودیتها و هزینههای آلودگی دریا بر دوش تولیدکنندگان بزرگ مانند ایران خواهد افتاد و بازار محصولات پتروشیمی ایران به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.
عباسزاده با بیان اینکه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال دیگر موضوع جدید دنیا نیست و برای ما تازگی دارد، تصریح کرد: هنوز دقیق نمیدانیم در صنعت پتروشیمی چگونه باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. گروههای مختلف میآیند و میپرسند شما چه نیازی دارید؟ در حالی که ما باید کاربردهای مشخص تعریف کنیم؛ پیشبینی بازار آینده و جهتگیریهای جهانی و مدلسازی تصمیمات توسعهای محصولات دو کاربرد بسیار مهم برای استفاده از هوش مصنوعی است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۲ میلیارد دلار خرید خارجی در صنعت پتروشیمی انجام میشود که این بازار بزرگی برای شرکتهای دانشبنیان و سازنده داخلی است، افزود: شرکتها جداگانه خرید میکنند و هنوز تجمیع خریدها انجام نشده است که همین موضوع سبب میشود تا مقیاس صنعتی شکل نگیرد.
جزیرهای عمل نکنیم
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ۹۵ درصد تجهیزات ثابت صنعت پتروشیمی در داخل کشور ساخته میشود، ادامه داد: در حوزه تجهیزات دوار نیز پیشرفتهای بسیار خوبی داشتهایم، اما هنوز در ابزار دقیق و تجهیزات ویژه عقب هستیم که این حوزه میتواند فرصت بزرگی برای سازندگان داخلی باشد.
عباسزاده همچنین یکی از مشکلات اصلی صنعت را جزیرهای عمل کردن شرکتها دانست و گفت: گاهی شرکتها کاری انجام میدهند که برای خودشان سودآور است، اما برای کل صنعت ارزش کاهنده ایجاد میکند که باید اصلاح شود، چراکه هدف همه ما افزایش ارزش افزوده صنعت پتروشیمی است و ما متعلق به این کشوریم و باید یکپارچه درباره مسائل صنعت تصمیمگیری شود، همچنین باید حسابداری و پژوهش و فناوری در سطح شرکتها بهویژه هلدینگها یکپارچه دیده شود.