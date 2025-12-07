پخش زنده
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی، حلقه ضروری زنجیره ارزش کشاورزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کریم ذوالفقاری، به مناسبت روز جهانی خاک گفت: امروز در جهان، حفظ خاک بهعنوان اساس امنیت غذایی و توسعه پایدار شناخته میشود و صنایع تبدیلی یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش فشار بر خاک و مدیریت اصولی منابع پایه در بخش کشاورزی هستند.
وی با بیان اینکه وقتی محصولات کشاورزی نزدیک به محل تولید فرآوری میشوند، علاوه بر کاهش ضایعات، نیاز به افزایش سطح زیرکشت نیز کم میشود، افزود: این موضوع از گسترش بیرویه اراضی و فرسایش خاک جلوگیری میکند و نقش مستقیمی در صیانت از خاک دارد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با اشاره به اینکه بازگرداندن مواد آلی به خاک از مهمترین راهکارهای احیای آن است افزود: صنایع تبدیلی با استفاده از بقایای کشاورزی در تولید کمپوست، خوراک دام و انرژی زیستی، زمینه بازگشت مواد آلی به خاک را فراهم میکند و این امر به بهبود ساختمان خاک و افزایش حاصل خیزی کمک میکند.
ذالفقاری توسعه این صنایع را عامل هدایت الگوی کشت به سمت محصولات سازگار با اقلیم دانست و گفت: وجود صنایع فرآوری مانع از کشتهای مکرر و فرساینده خاک میشود و با ایجاد درآمد پایدار برای تولیدکنندگان، زمینه مدیریت بهینه اراضی و حفظ خاک فراهم میشود.
وی افزود: بدون توسعه این صنایع، امکان حفاظت موثر از خاک و دستیابی به کشاورزی پایدار وجود نخواهد داشت.
ذالفقاری با تاکید بر اهمیت نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در حفاظت از خاک و پایداری تولیدات کشاورزی گفت: صنایع تبدیلی ابزار کلیدی کاهش فشار بر خاک است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در پایان براولویت توسعه زیرساختهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی کشور برای صیانت از خاک، کاهش ضایعات و تحقق کشاورزی پایدار بیش از گذشته تأکيد نمود.