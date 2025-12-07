پخش زنده
شرط پاکسازی پدیده زشت تکدیگری درجامعه استمرار در فرهنگ سازی و مشارکت مسوولانه آحاد مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلسه کارگروه کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت جمع آوری متکدیان و کودکان کار از سطح شهر اردبیل برگزار شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت:ساماندهی متکدیان نیازمند یک مدیریت واحد و پیوسته است.
جهانگیر جوانمرد با اشاره به اینکه پدیده تکدیگری از آسیبهای جدی اجتماعی است که نیازمند مدیریت واحد و پیوسته میباشد اظهار کرد: ساماندهی این معضل تنها زمانی نتیجهبخش است که نهادهای متولی، وظایف خود را در مراحل مختلف از جمعآوری تا نگهداری و بازتوانی بهطور مشخص و منظم انجام دهند.
وی تأکید کرد که دادگستری استان با جدیت پیگیر اجرای تکالیف قانونی دستگاهها خواهد بود و افزود: ساماندهی پایدار تکدیگری نیازمند همکاری بینبخشی، اجرای دقیق شرح وظایف و پیگیری مستمر است و این مسیر بدون حضور فعال همه دستگاهها محقق نخواهد شد.
در ادامه جلسه، مقرر شد مراحل غربالگری توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام و وضعیت سلامت و نیازهای اولیه متکدیان بررسی و گزارش آن به دستگاه قضائی ارائه شود. بر اساس این گزارشها، افراد به دستگاههای ذیربط برای اقدامات حمایتی و ساماندهی ارجاع خواهند شد.