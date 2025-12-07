پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: اصالت روز دانشجو، مطالبهگری است. دانشجو نماد حقیقتطلبی، عدالت خواهی و استکبارستیزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احسان جهانیان همزمان با روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان علاوه بر ایراد سخنرانی به سئوالات دانشجویان پاسخ گفت.
وی اظهار داشت: حقیقتجویی، عدالتخواهی و استکبارستیزی روح دانشجویی است که دانشجویان در تاریخ دانشجویی در تحقق آن، تاریخسازی کردهاند.
جهانیان یادآور شد: در شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان و جنبش دانشجویی نقش کلیدی داشتند چنان که نامگذاری روز دانشجو بر فلسفه روح استکبارستیزی و عدالتخواهی دانشجویان و شهادت سه تن از دانشجویانی استوار بود که چندماه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نسبت به حضور رئیس جمهوری وقت آمریکا ریچارد نیکسون و از سرگیری روابط با بریتانیا فریاد اعتراضشان را به گوش حاکمیت وقت رساندند.
وی در ادامه به دانشگاه فرهنگیان اشاره و این دانشگاه را دانشگاهی متفاوت معرفی کرد که در آن دانشجویانی تربیت میشوند که خود قرار است تربیت علمی و تربیتی فرزندان این سرزمین را به عهده بگیرند.
در ادامه این نشست، تعدادی از دانشجویان سئوالاتی در حوزه تقویت نقش فرهنگیان در جامعه، معیشت مردم، طرحهای زیرساختی، ناترازی انرژی، مسائل اجتماعی و فرهنگی مطرح کردند و پاسخهای متناسب با هر موضوع توسط معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری ارائه شد.