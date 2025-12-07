پخش زنده
امروز: -
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از توقیف ۱۲۹۸ پرونده اوراق بهادار در آبان ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، روند ارائه خدمات این شرکت در حوزه توقیف و توثیق اوراق بهادار طی آبانماه با ثبت هزاران پرونده عملیاتی، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
براساس آمارهای منتشرشده، در مجموع ۱۳۰۲ پرونده مربوط به رفع توقیف اوراق بهادار، ۱۰۲۱ پرونده درباره فروش اوراق توقیفی و ۳۶۳ پرونده مربوط به استعلام دارایی از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.
همچنین در آبانماه، ۲۱۸ پرونده جدید توثیق اوراق بهادار به ثبت رسیده و ۲۰۷ پرونده مربوط به رفع توثیق، ۱۴۱ پرونده فروش اوراق توثیقشده و ۸۶ استعلام توثیق توسط این شرکت انجام شده است.
فرآیند توقیف اوراق بهادار بر اساس دستورات نهادهای قضایی و مراجع قانونی همچون محاکم دادگستری و ادارات مالیاتی انجام میشود و در آن اوراق بهادار اشخاصی که محکوم به پرداخت تعهدات مالی هستند، مسدود میگردد. همچنین مرجع صادرکننده دستور میتواند نسبت به رفع توقیف یا فروش اوراق توقیفی نیز تصمیمگیری کند.
در مقابل، توثیق اوراق بهادار بهمعنای مسدودسازی اوراق متعلق به فرد وثیقهگذار به نفع شخص وثیقهگیر است. این اقدام پس از طی مراحل قانونی در سپردهگذاری مرکزی انجام میشود و امکان رفع توثیق یا فروش اوراق توثیقشده نیز برای وثیقهگیر وجود دارد.