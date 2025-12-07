رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر با حضور معاون علمی رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه شاهد برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا به‌ویژه ۵ هزار شهید دانشجو، گفت: می‌خواهم مدیریت و مسئولیت برج علم و فناوری با دانشگاه شاهد باشد و نماینده‌ای از دانشگاه شاهد عضو صندوق علم و فناوری باشد.

آقای اوحدی در ادامه با اشاره به شهادت دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، شهیده یاسمین باکویی و شهیده پرنیا عباسی، شاعره دانشجو که در جنایات رژیم اشغالگر صهیونیست به شهادت رسیدند، افزود: یاد و خاطر شهدای دانشجوی جنگ ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم.

وی با تاکید بر دیدار دانشجویان با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: دکتر رسولی پدر شهیده دکتر زهره رسولی، پدربزرگ شهیده ۲ ماهه رایان قاسمیان و کودک مجروح کیان قاسمیان در دانشگاه شاهد از اعضای هیئت علمی هستند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مشکلات صنفی دانشجویان دانشگاه شاهد، گفت: خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه شاهد پس از مقاوم‌سازی ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در خیابان طالقانی در اختیار دانشجویان دختر این دانشگاه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ساخت یادمان شهدای گمنام دانشگاه شاهد و دانشکده پزشکی این دانشگاه، افزود: ظرفیت‌های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بنیاد مستضعفان واگذار شده است، اما طرح‌های تحقیقاتی بنیاد را مصوب کردیم که به دانشگاه شاهد واگذار شود.

در این مراسم معصومه آباد مشاور امور بانوان و خانواده بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشت و دانشجویان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ ارائه کردند.