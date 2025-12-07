روز گذشته در بازار مشتقه و مالی بورس کالای ایران یک میلیارد و ۶۳۷ میلیون قرارداد به ارزش ۱۴هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در معاملات روز ۱۵ آذرماه بازار گواهی سپرده کالایی، ۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۳۹۶ گواهی شمش طلا به ارزش ۳ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان، ۵۱۸ هزار و ۸۶۰ گواهی شمش نقره به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان، ۲ هزار و ۶۷۹ گواهی سکه به ارزش ۴۴ میلیارد تومان و ۸۰۵ هزار و ۹۲۳ گواهی زعفران به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان معامله شد.

همچنین در بازار مشتقه و مالی، یک میلیارد و ۶۳۲ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۰۵ واحد صندوق کالایی به ارزش ۱۰ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان دادوستد شد.

در بازار قرارداد‌های آتی نیز ۲۳ هزار و ۱۹۰ قرارداد به ارزش ۲۰۹ میلیارد تومان و در بازار اختیار معامله ۸۹۱ هزار و ۲۷۳ قرارداد به ارزش ۱۱۳ میلیارد تومان منعقد شد.