استاندار سمنان در جمع دانشجویان دانشگاه های شاهرود و دامغان برنامههای حوزههای انرژی خورشیدی، مدیریت آب، توسعه مسکن، بهداشت و درمان و روند رسیدگی به مشکلات صنفی و آموزشی دانشجویان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست با دانشجویان دانشگاههای شاهرود و دامغان که به مناسبت روز دانشجو به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد ؛ با گرامیداشت یاد شهدا و اشاره به فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی گفت: با وجود فشارهای خارجی، انقلاب اسلامی با خون شهدا و مدیریت رهبران خود پایدار مانده و امروز دانشگاه و دانشجویان آیندهساز کشور هستند.
کولیوند با تاکید بر اینکه مقررات دانشگاه برای دانشجویان داخلی و خارجی یکسان است گفت: مسائل صنفی دانشجویان شامل ایاب و ذهاب، تغذیه، خوابگاهها، کمبود فضای کتابخانه، شهریه دانشجویان شبانه و سنواتی و همچنین مشکلات بهداشت خوابگاهها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
استاندار با اشاره به برنامه ملی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: امسال بین ۷ تا ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به ظرفیت کشور اضافه خواهد شد و استان سمنان نیز سهم خود را در این مسیر ایفا میکند،
کولیوند در خصوص پروژههای آبی استان سمنان هم افزود: سد کالپوش و تصفیهخانه آن تکمیل شده و تا دهه فجر مشکل آب شرب پنج روستا حل خواهد شد. همچنین پروژه انتقال آب کالپوش به شاهرود به طول ۱۴۶ کیلومتر آغاز شده که تاکنون ۴۶ کیلومتر آن اجرا شده است.
کولیوند با بیان اینکه تامین نهادههای دامی در سطح ملی رسیدگی می شودتأکید کرد: برای جذب نهادههای دامی در استان پیگیریهای جدی داریم.
استاندار سمنان درباره تعطیلی دانشگاهها بر اثر آلودگی هوا و بیماریها اظهار داشت: تعطیلیها بر اساس اعلام هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد بحران انجام میشود.
وی درباره توسعه صنعتی استان افزود: تمرکز ما بر توسعه شرق استان و استفاده از انرژی خورشیدی در این مناطق است و مشوقهایی برای سرمایهگذاران در نظر گرفتهایم.
وی به نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: ۲۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در استان در دستور کار است که دو هزار و ۸۴۳ واحد در شاهرود با پیشرفت ۶۵ درصد در حال ساخت است و مشکلات زمین در برخی مناطق با طرح جامع و تفضیلی در حال حل شدن است.
کولیوند با اشاره به اینکه سالانه ۵۷۰ میلیون متر مکعب آب در استان سمنان مصرف میشود درباره لزوم مدیریت مصرف آب گفت: ۸۲ درصد آب استان در کشاورزی، یک درصد در صنایع و ۱۷ درصد در شرب مصرف میشود. باید به سمت آبیاری نوین، گلخانهای و استفاده از کنتورهای هوشمند حرکت کنیم.
در این دیدار دانشجویان نیز نظرات و مطالبات خود را در خصوص مشکلات استان سمنان و شهرستان های شاهرود و دامغان در زمینههای مسکن، آب، کشاورزی، انرژی و صنفی دانشگاه ارائه کردند.
تجلیل از خانواده شهید میلاد ملک دانشجوی راه قدس و دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود از دیگر برنامههای این نشست بود.