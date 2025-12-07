لیگ بسکتبال نوجوانان دختر کشور با صعود نماینده آذربایجان شرقی به مرحله سوم پلی آف همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در لیگ بسکتبال نوجوانان دختر کشور تیم‌های خانه بسکتبال ایلخچی و خانه بسکتبال بندر ترکمن در سالن خانه بسکتبال گرگان به صورت دور رفت و برگشت (متمرکز) به میدان رفتند.

تیم بسکتبال ایلخچی در این رقابت‌ها با کسب یک پیروزی و تحمل یک شکست راهی جمع ۱۶ تیم برتر کشور شد.

صعود تیم خانه بسکتبال ایلخچی به دلیل تفاضل گل بهتر در بازی برده نسبت به مسابقه باخت رقم خورد تا جواز صعود این تیم را صادر کند.

نماینده استان در مرحله چهارم لیگ نوجوانان کشور با تیم فیروز آباد فارس برای صعود به جمع ۴ تیم رقابت خواهد کرد.