هفته هجدهم فوتبال لیگ برتر روسیه با پیروزی تیم روستوف همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
زنیت سنت پترزبورگ ۲ - ۰ آکرون
اسپارتاک مسکو ۱ - ۱ دینامو مسکو
روستوف ۲ - ۰ روبین قازان
در تیم روستوف محمد محبی مهاجم ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۹۰ در میدان حضور داشت و گل اول تیم روستوف در دقیقه ۵۲ روی خطای پنالتی که روی محبی صورت گرفت اعلام شد.
در جدول لیگ برتر روسیه تیم زنیت سنت پترزبورگ با ۳۹ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای کراسنودار با ۳۷ و زسکامسکو با ۳۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لوکوموتیو مسکو با ۳۴ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیمهای آخمت گروژنی (تیم محمد مهدی زارع) با ۲۲ امتیاز هشتم و روستوف (تیم محمد محبی) با ۲۱ امتیاز یازدهم هستند و تیم دینامو ماخاچ قلعه (محمد جواد حسین نژاد) با ۱۵ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت.