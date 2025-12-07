به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

زنیت سنت پترزبورگ ۲ - ۰ آکرون

اسپارتاک مسکو ۱ - ۱ دینامو مسکو

روستوف ۲ - ۰ روبین قازان

در تیم روستوف محمد محبی مهاجم ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۹۰ در میدان حضور داشت و گل اول تیم روستوف در دقیقه ۵۲ روی خطای پنالتی که روی محبی صورت گرفت اعلام شد.

در جدول لیگ برتر روسیه تیم زنیت سنت پترزبورگ با ۳۹ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های کراسنودار با ۳۷ و زسکامسکو با ۳۶ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم لوکوموتیو مسکو با ۳۴ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم‌های آخمت گروژنی (تیم محمد مهدی زارع) با ۲۲ امتیاز هشتم و روستوف (تیم محمد محبی) با ۲۱ امتیاز یازدهم هستند و تیم دینامو ماخاچ قلعه (محمد جواد حسین نژاد) با ۱۵ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت.