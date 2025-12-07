پخش زنده
۳۲ پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در حوزههای مختلف علمی و پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه بیرجند در این مراسم گفت: دانشگاه بیرجند امسال ۲۰ میلیارد تومان به اعتبارات پژوهشی اساتید اختصاص داده است.
خامسان با بیان اینکه دانشگاه درصدد است تا امر پژوهش و روند کار پژوهش تسهیل شود افزود: همچنین سقف اعتبارات پژوهش را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دادهایم.
وی گفت: اخیرا نیز در بخش معادن طرحی با سازمان زمین شناسی به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان قرارداد بستهایم.