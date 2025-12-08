به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ نجم‌الدین سهرابی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه منزل در شهریورماه سال جاری توسط سرنشینان یک دستگاه پژو پارس سفید، موضوع شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم، هویت چهار سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را شناسایی کردند، اما متهمان پس از ارتکاب جرایم متواری شدند و پس از دو ماه تلاش شبانه‌روزی و رصد اطلاعاتی، مخفیگاه دو نفر از آنان شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ سهرابی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک دستگاه پژو پارس با پلاک سرقتی، یک قبضه سلاح وینچستر به‌همراه ۸ تیر فشنگ، یک دستگاه شوکر برقی و یک رشته دستبند فلزی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌ها به ۳ فقره سرقت مسلحانه منزل و ۶ فقره سرقت عادی منزل اعتراف کردند و تلاش برای دستگیری دو عضو دیگر این باند همچنان ادامه دارد.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.