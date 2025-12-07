با توجه به آماده نبودن سالن ۱۲ هزار نفری، محل برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد تغییر کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد کشور به دلیل ادامه روند تعمیرات و آماده نبودن سالن ۱۲ هزار نفری، در سالن تخصصی کشتی شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

فدراسیون کشتی و سازمان لیگ در هفته‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای فراهم شدن شرایط برگزاری این مسابقه در سالن ۱۲ هزار نفری انجام دادند، اما متأسفانه این سالن نیاز به تعمیرات اساسی دارد و به همین دلیل، مرحله نهایی لیگ برتر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.