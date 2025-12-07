پخش زنده
سخنگوی دولت در جمع بانوان فرهیخته استان یزدگفت: زنان ایرانی ثابت کردهاند در عرصههای علمی، مدیریتی و اجتماعی، توان خلق تحولات بزرگ را دارند و دولت برای تقویت نقش آنان در اداره کشور و دسترسی برابر به فرصتها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، فاطمه مهاجرانی توانمندسازی زنان را مأموریت ملی و اجتماعی دولت دانست و گفت: جامعهای که زنان در آن فعال، مطالبهگر و اندیشمند باشند، جامعهای پویا و پیشرفته است. دولت باور دارد که بدون مشارکت مؤثر زنان، مسیر توسعه کشور کامل نخواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت حضور زنان در عرصههای تصمیمگیری، گفت: انتصاب نخستین وزیر زن در وزارت راه، نشانهای از عزم جدی دولت برای گسترش سهم زنان در مدیریت ملی است.
سخنگوی دولت در ادامه، به ضرورت فراهمسازی بسترهای دسترسی برابر اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای توانمندسازی، تضمین دسترسی آزاد و برابر به اینترنت برای همه مردم است. اینترنت آزاد، بستری برای یادگیری، کارآفرینی و حضور مؤثر زنان در فضای کسبوکار و اجتماع است.
مهاجرانی گفت: کشور برای رسیدن به نقاط مطلوب در حوزه زنان، نیازمند حرکت مستمر و پایدار است. در تجربه جهانی، کشورها از سه مسیر به این هدف رسیدهاند؛ یکی از آنها اختصاص سهمیه مدیریتی برای بانوان است که در ایران نیز به تدریج در حال اجراست. اما به گفته وی، مهمتر از سهمیه، ایجاد فرهنگ اعتماد و پذیرش توان زنان در همه سطوح مدیریتی است.
سخنگوی دولت شبکهسازی و تعامل میان زنان را یکی از راههای مؤثر برای توسعه دانست و تأکید کرد: در استانهایی مانند یزد، نیازمند شبکههایی هستیم که بتوانند زنان فعال را گرد هم آورده و همافزایی ملی ایجاد کنند. هدف ما جایگزینی نیست؛ هدف رشدِ همزمانِ زنان و مردان برای توسعه متوازن کشور است.
وی در پایان گفت: توانمندسازی زنان فقط یک برنامه دولتی نیست، بلکه حرکتی فرهنگی، اجتماعی و انسانی است که مسیر آینده ایران را روشنتر خواهد کرد. زنان ما توان خلق آیندهای بهتر را دارند و دولت، خود را موظف به حمایت از این مسیر میداند.
استاندار یزد هم در این نشست با اشاره به جایگاه و توانمندی زنان در عرصههای اجتماعی و مدیریتی اظهار کرد: میزان حضور بانوان در دستگاههای دولتی به دلیل جذب پایین در سالهای گذشته کمتر از آقایان است؛ بهگونهای که حدود ۹۰ درصد نیروهای دولتی مرد و تنها ۱۰ درصد نیروها زنهستند، بنابراین در رشد و ارتقای جایگاه شغلی نیز همین نسبت ادامه پیدا کرده است.
بابایی افزود: بسیاری از بانوان تحصیلکرده و فرهیخته که توانمندیهای بالایی برای پذیرش مسئولیت دارند، هنوز جذب دستگاههای دولتی نشدهاند. در همین زمینه بارها از مدیران خواستهام حضور بانوان در جایگاههای مدیریتی را تقویت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزههای دینی و قرآنی درباره ارزش تلاش و حضور اجتماعی بانوان افزود: خداوند فضل و برتری را برای کسانی قرار داده که در میدان عمل حضور دارند و برای بهبود جامعه جهاد میکنند؛ چه زن باشند چه مرد. بانویی که در عرصه اجتماع فعالیت دارد، از نظر ارزش الهی و انسانی، از فرد بیتفاوتی که در خانه نشسته برتر است.
استاندار یزد گفت: خداوند برای دانش و علم نیز مقام والایی قائل است؛ چنانکه میفرماید «یَرفَعِ الله الذین آمنوا منکم و الذین أوتوا العلم درجات». بانوان دانشمند و اهل علم در نزد خداوند و جامعه جایگاه برجستهای دارند و این شایستگی بر اساس علم، ایمان و تلاش اجتماعی است نه جنسیت.
بابایی خاطرنشان کرد: خطکشیهای خداوند مبتنی بر زن و مرد بودن نیست، بلکه بر پایه تلاش، علم و حضور اجتماعی است. زنانی که مفیدتر، فعالتر و دانشمندترند، قطعاً ارزش بیشتری در نزد خداوند و جامعه دارند.
همچنین در این نشست تعدادی از بانوان فرهیخته به نمایندگی از بانوان استان دغدغههای بانوان را مطرح کردند.