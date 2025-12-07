پخش زنده
تیم والیبال پسران ایران در رقابتهای قهرمانی دانشآموزان کمتر از ۱۵ سال جهان مقابل چین۲ با نتیجه ۲ - یک به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از رقابتهای والیبال قهرمانی دانشآموزان کمتر از ۱۵سال جهان در شانگلو چین، تیم والیبال دانشآموزی پسران ایران ظهر امروز به وقت تهران، در دومین بازی دور گروهی خود مقابل چین میزبان مسابقات با نتیجه دو بر یک به برتری رسید.
پسران والیبالیست ایران در این بازی ابتدا در دست نخست با نتیجه نزدیک ۲۵ بر ۲۳ بازی را واگذار کردند، اما در دست دوم علیرغم عقب افتادن در ابتدای دست به بازی برگشته و موفق شدند با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ پیروز شده و بازی را به دست سوم بکشانند. شاگردان آرش صادقیانی در دست سوم نیز با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به برتری رسیدند و با ۶ امتیاز صدرنشین گروه دوم شوند. در رقابتهای دور گروهی دانشآموزان جهان برنده در صورت پیروزی دو دست از سه دست مشخص میشود.
پسران والیبالیست ایران، در سومین و آخرین بازی دور گروهی خود فردا دوشنبه به مصاف عربستان میروند.