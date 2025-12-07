به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان، زیر ۲۳ سال جهان و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ میلادی به شرح ذیل است:

مقدمه:

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد با هدف رعایت عدالت، شایسته‌محوری و شفافیت در فرایند انتخاب ملی‌پوشان تدوین شده است. در این چرخه، تلاش شده تا فرصت برای تمامی کشتی‌گیران مستعد کشور فراهم گردد تا با اتکا به عملکرد واقعى خود در میادین داخلى و بین المللى شایستگی حضور در تیم ملی را به‌دست آورند.

اهدف:

۱. شناسایی و انتخاب شایسته‌ترین کشتی‌گیران کشور در هر وزن براى مسابقات جهانى بزرگسالان، جهانى امید، بازى هاى اسیایى و تورنمنت هاى بین المللى

۲. ایجاد عدالت و فرصت برای تمامی کشتى گیران

۳. ایجاد مسیر شفاف برای ورود به تیم‌هاى ملی بزرگسالان و امید

۴. ارتقای جایگاه فنی تیم ملی در میادین جهانی و المپیک

نکته مهم: پس از هر مرحله از چرخه، کادر فنی با تایید فدراسیون کشتی و با توجه به شرایط فنی، بدنی و نتایج کشتی گیران مرحله بعد را اطلاع رسانی می‌نمایید.

ماده واحده:

الف: عدم حضور در مراحل چرخه و اردو‌های آماده سازی به منزله حذف از آن می‌باشد.

همچنین در راستای تحقق منافع ملی حضور تمامی نفرات مد نظر کادر فنی (حتی کسانی که ملی پوش نشده‌اند) در اردوها، تورنمنت‌ها و برنامه‌های تیم ملی الزامی است و در صورت عدم رعایت، محرومیت‌های تنبیهی تا پایان سال فنی در پی خواهد داشت.

تبصره ۱: مدال آوران رقابت‌های قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، دارندگان مدال طلا بازی‌های کشور‌های اسلامی منوط

حضور در اردو‌ها و مسابقات مدنظر کادر فنی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارند و حسن یزدانی به واسطه کارنامه درخشان

و عمل جراحی شانه از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف و پس از مسابقات قهرمانی کشور با نظر کادر فنی و تایید

فدراسیون وارد چرخه می‌گردد.

تبصره ۲: مدال آوران مسابقات جهانی کرواسی برای ملی پوش شدن در رقابت‌های جهانی بحرین به یک پیروزی و رقبای آن‌ها به ۲ پیروزی نیاز دارند.

ب: در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی، کادر فنی و موافقت فدراسیون امکان ادامه کار در چرخه وجود دارد.

ج: در صورت وقوع اتفاقات پیش بینی نشده یا احتمال اشتباهات داوری و تغییر نتیجه (پس از تایید نظر کمیسیون داوران) با پیشنهاد کادر فنی و تأیید فدراسیون تغییراتی در چرخه اعمال خواهد شد؛ و: عدم رعایت ضوابط اردویی (نظم، انضباط، مسائل اخلاقی، عملکرد فنی و ...) تأثیر مستقیم در انتخاب ملی پوشان دارد.

د: این احتمال وجود دارد در مسیر اجرای چرخه، کشتی گیران مستعدی از سوی کادر فنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین المللی اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت یا سهمیه حضور در ادامه چرخه اختصاص یابد.

هـ: در صورتی که کشتی گیری در جهانی جوانان ۲۰۲۶ صاحب مدال شود و در نقطه مقابل عملکرد فنی فرد منتخب چرخه مطلوب نباشد، با تشخیص کادر فنی و تایید فدراسیون، مجوز حضور در رقابت‌های بزرگسالان یا امید‌های جهان را کسب می‌نماید.

ی: مدال آورمسابقات جهانی زاگرب در صورتی که قصد تغییر وزن داشته باشند باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.

ماده یکم: مراحل چرخه:

۱- قهرمانی کشور

الف:این مرحله مبنای اصلی ورود به چرخه است.

۱-نفرات اول تا سوم هر وزن به مرحله دوم راه می‌یابند

۲-نفرات پنجم و یا مستعد در صورت عملکرد فنی بالا، با نظرکادر فنی می‌تواند مجوز حضور در مرحله بعد را دریافت مى کنند

ب: مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار و نفرات واجد شرایط به شرح زیر است:

۱- اعضای تیم ملی در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۵،

۲-مدال آوران مسابقات جهانی نوجوانان ۲۰۲۵ در صورت دارا بودن شرایط سنی

۳-ملی پوشان مسابقات جهانی جوانان و امید ۲۰۲۵،

۴-ملی پوشان مسابقات جهانی بزرگسالان زاگرب که موفق به کسب مدال نشده‌اند

۵-با توجه به داشتن نماینده در مسابقات جهانی، استان مازندران ۱۸ سهمیه، استان تهران ۱۰ و خراسان رضوی ۴ سهمیه

۲ - تورنمنت بین‌المللی

نفرات منتخب قهرمانی کشور به تورنمنت‌های بین‌المللی اعزام می‌شوند

نتایج کسب‌شده در این تورنمنت‌ها نقش تعیین‌کننده در انتخاب نهایی دارد.

مدال‌آوری در تورنمنت‌های معتبر می‌تواند جایگزین دیدار انتخابی شود.

۳- انتخابى جام تختى. با حضور کشتی گیرانی که در مسابقات قهرمانی کشور کشتی گرفته‌اند. نفرات اول و دوم و یا نفرات مستعد با نظر کادرفنى مى تواند مجوز مرحله بعد (جام تختی) را دریافت کنند

۴-جام تختى در برخی اوزان مرحله نهایى انتخابى تیم ملى مى باشد

۵- انتخابی رودرو

اولویت حضور کشتی‌گیران رده سنى امید در مسابقات قهرمانی آسیا

در فرایند انتخاب تیم ملی کشتی آزاد برای مسابقات قهرمانی آسیا اولویت با کشتی‌گیران رده سنی امید است؛ مشروط بر آن‌که از نظر فنی و عملکرد بین المللی در رقابت‌های مدنظر کادرفنی توانایی حضور در رده بزرگسالان را داشته باشند در ضمن مدال‌آوران تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی کرواسی ۲۰۲۵، در صورتی که نتایج مدعیان دیگر در مسابقات قهرمانی کشور و عملکردشان در تورنمنت‌های بین‌المللی مطلوب نباشد و نظر کادر فنی را جلب نکند شانس حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را خواهند داشت همچنین در اوزانی که کادر فنی تیم ملی با هدف ارتقای رنکینگ بین‌المللی کشتى گیران یا محک فنی ملی‌پوشان فعلی بزرگسال ضرورت حضور خارج از رده سنی امید را تشخیص دهد، می‌تواند با تأیید کادر فنی و تایید فدراسیون، نسبت به اعزام کشتی‌گیر مورد نظر اقدام نماید. همچنین انتخاب تیم ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان بر اساس این چرخه و تیم ملی جوانان است.

ارزیابی عملکرد در تورنمنت‌های بین‌المللی و رقابت با مدال‌آوران جهانی

۱. پس از موفقیت در مسابقات داخلی، ملاک اصلی برای ادامه مسیر و انتخاب ملی‌پوشان، درخشش و کسب نتیجه در تورنمنت‌های بین‌المللی می‌باشد.

۲. در صورتی که مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی نتوانند در این رقابت‌ها موفق ظاهر شوند و نتایج مورد نظر کادر فنی را جلب نکنند، و همچنین مدال اوران جهانى کرواسى حضورى موفق در تورنمنت‌ها و نظم اردویى باشند ان مدعیان شانس مواجهه با مدال‌آوران مسابقات جهانی کرواسی و حضور در مسابقات جهانى را از دست خواهند داد. این بند با هدف تأکید بر شایسته‌سالاری، عملکرد مستمر در روند انتخابی تیم ملی در چرخه انتخابی لحاظ شده است

اجرا و نظارت

اجرای دقیق مفاد این چرخه بر عهده کادر فنى تیم‌های ملی کشتی آزاد بوده و هرگونه تصمیم‌گیری خارج از چارچوب این آیین‌نامه تنها با تأیید فدراسیون کشتی مجاز مى باشد

ماده دوم: توضیحات در مورد اوزان دهگانه

۵۷ کیلو گرم: تمامی مدعیان تیم ملی موظف‌اند مسیر خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند.

١. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی می‌تواند مستقیماً به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شود. در غیر اینصورت تکلیف ملى پوش مورد نظر در تورنمنت بین المللى مشخص مى شود

۲. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالاتر از امید (بزرگسال) باشد، به منظور محک فنی و ارزیابی سطح آمادگی، در یکی از تورنمنت‌های بین‌المللی تعیین‌شده از سوی کادر فنی شرکت خواهد کرد. نتیجه این تورنمنت در تصمیم‌گیری برای حضور در مرحله نهایى چرخه انتخابى تیم ملى وی مؤثر خواهد بود.

۳. در صورتی که نفر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا در رده سنی امید باشد و در این رقابت‌ها از نظر کادر فنی عملکرد درخشانی داشته باشد از شانس بالایی برای پوشیدن دوبنده تیم ملی برای مسابقات جهانی برخودار خواهد بود.

وزن ۶۱ کیلوگرم: احمد جوان به‌دلیل کسب مدال نقره مسابقات جهانى کرواسى، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) باشد، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، به منظور سنجش توانایی در سطح بین‌المللی، به تورنمنت خارجی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعزام خواهد شد.

۲. در صورتی که کشتی‌گیر یادشده در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوبی کسب کند (کسب مدال یا پیروزی‌های فنی شاخص)، به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۳. در صورتی که قهرمان کشور در تورنمنت بین‌المللی نتواند نتیجه لازم را کسب کند، کادر فنی می‌تواند با بررسی شرایط فنی و عملکرد احمد جوان، تصمیم به اعزام وی به مسابقات قهرمانی آسیا به‌عنوان ملی‌پوش اصلی وزن ۶۱ کیلوگرم بگیرد.

۵- در صورتی که قهرمان کشور از رده بزرگسالان باشد، پس از قهرمانی کشور، به منظور محک فنی و ارزیابی سطح آمادگی بین‌المللی، در یک تورنمنت بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد شرکت خواهد کرد. نتایج حاصل از این تورنمنت برای تصمیم‌گیری در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی تاثیرگذار خواهد بود.

وزن ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد به‌دلیل کسب مدال طلا قهرمانی جهان کرواسى، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱- در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، به منظور ارزیابی توانایی در سطح بین‌المللی، به تورنمنت خارجی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد.

۲. در صورتی که کشتی‌گیر یادشده در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوبی کسب کند (کسب مدال یا پیروزی‌های فنی شاخص)، به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۳. در صورت صلاحدید کادر فنی رحمان عموزاد به مسابقات قهرمانی آسیا یا تورنمنت بین المللی اعزام می‌شود. در صورتى که قهرمان کشور رده بزرگسال هم در تورنمنت بین المللى عملکرد فنى موفقى نداشته باشد رحمان عموزاد در صورت کسب مدال در یکی از مسابقات اعزامی، بعنوان ملى پوش کشورمان در مسابقات جهانى بحرین انتخاب خواهد شد.

۴. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالای ۲۳ سال (بزرگسال) باشد، پس از قهرمانی کشور به یک تورنمنت بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی اعزام شده و نتایج این تورنمنت برای ادامه چرخه انتخابی تاثیر گذار خواهد بود

وزن ۷۰ کیلوگرم:. تمامی مدعیان موظف‌اند مسیر خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند.

۱. برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، اولویت با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) می‌باشد.

۲. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی می‌تواند مستقیماً به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شود. در غیر اینصورت تکلیف ملى پوش مورد نظر در تورنمنت بین المللى مشخص مى شود

۳. قهرمان کشور، اگر بزرگسال و بالاتر از رده سنی امید باشد، موظف است در مسابقات بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی حضور یافته و نتایج وی برای ادامه چرخه انتخابی مورد ارزیابى قرار مى گیرد.

وزن ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی به‌دلیل کسب مدال طلا بازی‌های کشور‌های اسلامی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱-اولویت برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است.

۲- در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی به عنوان نماینده ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد. در غیر اینصورت کادرفنى براى ملى پوش این وزن میتواند با توجه به نتایج تورنمنت هاى بین المللى انتخاب کند

۳. در صورتی که قهرمان کشور بالاتر از رده سنی امید (بزرگسال) باشد، وی موظف است در تورنمنت بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی شرکت کند و نتایج حاصل از این تورنمنت در روند چرخه انتخابی و تصمیم‌گیری برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا تأثیرگذار خواهد بود.

وزن ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی به‌دلیل کسب مدال برنز قهرمانی جهان کرواسى، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱- اولویت برای انتخاب ملی‌پوش این وزن در مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر اینصورت محمد نخودى نماینده ایران در مسابقات اسیایى خواهد بود

۲-در صورتی که قهرمان کشور بالاتر از رده سنی امید (بزرگسال) باشد، وی مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه را داشته و موظف است در تورنمنت‌های بین‌المللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این تورنمنت‌ها برای ادامه چرخه انتخابی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

وزن ۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور به‌دلیل کسب مدال برنز قهرمانی جهان کرواسى، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱- اولویت انتخاب ملی‌پوش این وزن برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) می‌باشد. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر اینصورت کامران قاسم پور بعنوان نماینده ایران در مسابقات اسیایى خواهد بود

۲. در صورتی که قهرمان کشور بزرگسال و بالاتر از رده سنی امید باشد، وی موظف است در تورنمنت بین‌المللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این تورنمنت برای ادامه چرخه انتخابی و تصمیم‌گیری درباره اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

وزن ۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروز پور به‌دلیل کسب مدال برنز قهرمانی جهان کرواسى، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱. اولویت انتخاب ملی‌پوش این وزن برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) می‌باشد. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر اینصورت امیر حسین فیروز پور نماینده ایران در مسابقات اسیایى خواهد بود

۲. در صورتی که قهرمان کشور بزرگسال و بالاتر از رده سنی امید باشد، وی مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه را داشته و موظف است در تورنمنت‌های بین‌المللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند. نتایج این تورنمنت‌ها برای ادامه چرخه انتخابی تأثیرگذار خواهد بود

وزن ۹۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره امیرعلی آذرپیرا در مسابقات جهانی کرواسی ۲۰۲۵، وی مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱- اولویت انتخاب ملی‌پوش برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، به‌عنوان ملی‌پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر اینصورت عملکرد بین المللى کشتى گیران ملى پوش این وزن را مشخص خواهد نمود

۲-در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بزرگسالان باشد، وی موظف است در تورنمنت بین‌المللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند و نتایج او برای ادامه چرخه انتخابی و ارزیابی عملکردش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع به‌دلیل کسب مدال طلا قهرمانی جهان کرواسى، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد

۱- در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی زیر ۲۳ سال (امید) باشد، پس از پایان رقابت‌های قهرمانی کشور، به منظور ارزیابی توانایی در سطح بین‌المللی، به تورنمنت خارجی مورد تأیید کادر فنی تیم ملی اعزام خواهد شد.

۲. چنانچه در تورنمنت بین‌المللی نتیجه مطلوب کسب شود، کشتی‌گیر مزبور به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی خواهد شد.

۳. در غیر این صورت، امیرحسین زارع به عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در صورتى که قهرمان کشور رده بزرگسال هم در تورنمنت بین المللى عملکرد فنى موفقى نداشته باشد امیرحسین زارع در صورت کسب مدال در مسابقات اسیایى ملى پوش کشورمان در مسابقات جهانى بحرین خواهد بود

۴. در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی بالای ۲۳ سال (بزرگسال) باشد، پس از قهرمانی کشور به یک تورنمنت بین‌المللی مورد تأیید کادر فنی اعزام شده و نتایج این تورنمنت برای ادامه چرخه انتخابی تاثیر گذار خواهد بود

ماده سوم -رسیدگی به شکایات:

الف: هرگونه اعتراض به اجرای چرخه صرفا باید به صورت مکتوب و از سوی هیئت کشتی مربوطه به فدراسیون داده شود و پیگیری و اطلاع رسانی لازم در مورد آن انجام خواهد گرفت.

ماده پنجم – در صورت بروز مباحث پیش بینی نشده در خلال اجرای مراحل چرخه انتخابی تیم ملی، کادر فنی مجاز است پیشنهادات را پس از تأیید فدراسیون عملیاتی نماید.