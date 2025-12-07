پخش زنده
امروز: -
پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با مؤسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی (مطالعات پیشرفته فضا و محیط- فرهنگ شهر) تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و اجرایی امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با مؤسسه پژوهشی معماری شیخ بهایی ، با توجه به اهمیت همکاریهای علمی، پژوهشی و اجرایی در راستای حفظ و اعتلای میراثفرهنگی، معماری و شهرسازی ایران و با عنایت به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل مراکز علمی و پژوهشی کشور منعقد شد .
این تفاهمنامه ، به منظور همکاریهای دو جانبه ، به امضای علیرضا قلی نژاد پیربازاری سرپرست معاونت فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و بابک داریوش رئیس موسسه پژوهشی شیخ بهایی (مطالعات پیشرفته فضا و محیط- فرهنگ شهر) رسید.
انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی و اجرایی مشترک به ویژه در ارتباط با فعالیت های اشاره شده در اساسنامههای پژوهشگاه و موسسه تقویت ظرفیتها و توانمندیهای طرفین از طریق تبادل تجربه، دانش و منابع، فراهم آوردن بستر مناسب برای اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مشترک و حمایت از پژوهشها، فعالیتهای علمی و نوآورانه در راستای توسعه پایدار و ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی کشور از اهداف این تفاهمنامه است.