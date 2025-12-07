پخش زنده
مرتضی فولادی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، با سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این دیدار، استاندار خوزستان بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد و خواستار توجه ویژه شرکت ملی حفاری ایران به بهکارگیری ظرفیت جوانان، بانوان و اقوام استان در موقعیتهای استخدامی و مدیریتی شد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از توانمندیهای داخلی استان، این رویکرد را گامی مؤثر در جهت توسعه متوازن و ایجاد فرصتهای شغلی دانست.
در ادامه این نشست، مرتضی فولادی نیز با استقبال از این تأکیدات، گزارشی از فعالیتها و برنامههای آتی شرکت ملی حفاری ایران در حوزههای مختلف ارائه داد و بر تعهد این شرکت به همکاری نزدیک با استانداری در زمینههای طرحهای توسعهای، مسئولیتهای اجتماعی و توسعه منابع انسانی تأکید کرد.