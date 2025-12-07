به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در بازرسی از صندوق عقب این خودرو، یک قطعه پرنده شکاری عقاب و یکدستگاه رد یاب پرنده فاقد مجوز و قاچاق کشف شد.

بیشتر بخوانید: نجات یک قلاده پلنگ در کوه‌های بشاگرد

سرهنگ تیمور دولتیاری افزود: ارزش ریالی این پرنده شکاری و دستگاه ردیاب ۲۰ میلیارد ریال است.

وی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.