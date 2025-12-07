پخش زنده
اختتامیه جشنواره ملی فراگیری نخستین واژهی «آب» با تجلیل از دانش آموزان و معلمان برگزیده همراه با دست اندرکاران برگزاری این جشنواره، در رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی بختی دبیر هفدهمین جشنوارهی ملی فراگیری نخستین واژهی «آب» با بیان اینکه در این جشنواره حدود ۷۵۰ اثر از سوی دانش آموزان مدارس ابتدایی با موضوع آب و لزوم استفادهی بهینه از آن، به دبیر خانه ارسال شده بود، افزود: ۶ اثر برگزیدهی هیئت داوران امروز با میزبانی شرکت آبفای گیلان در رشت معرفی شدند.
استاندار نیز در این نشست فرهنگ سازی در خصوص صرفه جویی و مصرف بهینهی آب را ضروری دانست و افزود: کاهش روند بارشها حاکی از لزوم مدیریت بهینه در بستر آموزش همگانی ست.
هادی حق شناس همچنین بهره گیری بهینه از نزولات آسمانی را راهکاری مکمل برای جبران کمبود بارشها در فصل پاییز دانست و گفت: اگر نیمی از بارشهای فصل زمستان برای تامین نیاز استان مدیریت شود، چالش خشکسالی پاییز به راحتی قابل مدیریت و جبران است.
استاندار همچنین ایدهی جدیدی در خصوص انتقال آب بازیافت شدهی تصفیه خانههای گیلان برای صنایع قزوین ارایه داد و گفت: این روش میتواند از اتلاف آب کیفی شاهرود پیشگیری کند.
خانم رضوانه حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم، آموزش از مقطع ابتدایی را بهترین شیوه برای فرهنگ سازی مصرف بهینهی آب عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازی مهمترین زیرساخت توسعهی همه جانبه به شمار میآید.
مسعود علویان صدر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز مصرف درست آب را ضروری دانست و با بیان اینکه در حال حاضر در ۲۰ استان کشور کمتر از ۴ میلی متر بارندگی ثبت شده، افزود: بهره گیری از ظرفیتهای فرهنگی و بازدارنده، بهترین شیوهی ترویج مدیریت مصرف است.
در پایان این نشست از پوستر هفدهمین جشنوارهی ملی فراگیری نخستین واژهی «آب» رونمایی شد.