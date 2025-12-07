پخش زنده
امروز: -
استان البرز عنوان نخست مسابقه دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه دو صحرانوردی بانوان قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) صبح امروز در پارک جنگلی چغاسبز شهرستان ایلام برگزار شد.
در پایان این مسابقه و در رده بندی تیمی، استان البرز روی سکوی اول ایستاد و استانهای خراسان رضوی و قزوین دوم و سوم شدند.
در مسافت ۱۰ کیلومتری تعیین شده در دامنه زاگرس، در بخش انفرادی مهتاب فخرایی از استان البرز به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کرد و به عنوان قهرمانی رسید.
سیده دنیا سرباشی از البرز و پریسا نجفی از خراسان رضوی هم در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
اختتامیه این مسابقه با حضور پریسا بهزادی نایب رییس بانوان فدراسیون دو و میدانی، شهاب شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان ایلام، عباس فتحی رییس هیأت دو و میدانی استان ایلام و یونس درویشی رییس شورای شهر ایلام برگزار و احکام، مدالها و کاپها به برترینهای این مسابقه اهدا شد.