

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه دو صحرانوردی بانوان قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) صبح امروز در پارک جنگلی چغاسبز شهرستان ایلام برگزار شد.

در پایان این مسابقه و در رده بندی تیمی، استان البرز روی سکوی اول ایستاد و استان‌های خراسان رضوی و قزوین دوم و سوم شدند.

در مسافت ۱۰ کیلومتری تعیین شده در دامنه زاگرس، در بخش انفرادی مهتاب فخرایی از استان البرز به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کرد و به عنوان قهرمانی رسید.

سیده دنیا سرباشی از البرز و پریسا نجفی از خراسان رضوی هم در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

اختتامیه این مسابقه با حضور پریسا بهزادی نایب رییس بانوان فدراسیون دو و میدانی، شهاب شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان ایلام، عباس فتحی رییس هیأت دو و میدانی استان ایلام و یونس درویشی رییس شورای شهر ایلام برگزار و احکام، مدال‌ها و کاپ‌ها به برترین‌های این مسابقه اهدا شد.