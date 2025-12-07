مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت:مادران وهمسران شهدا الگوی صبر و استقامت درجامعه بوده و همواره باید مورد توجه قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام منصور امامی درمراسم تجلیل از مادران وهمسران شهدا درارومیه افزود:مادران شهدا گنجینه‌های بزرگی هستند که نهال شهدا را بارور کرده و آنها را در بالین خود پرورش دادند.

وی افزود:باید تکریم مادران وهمسران شهدا را وظیفه خود قلمداد کرده ونام و یاد وایثار وصبوری آنها را در جامعه ترویج دهیم تانسل‌های آینده بیشتر با این قشر آشنا شوند.

درپایان این مراسم از مادران وهمسران شهدا بااهدای لوح تجلیل شد.