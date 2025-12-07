به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر آیت‌الله عبداللهی امشب یکشنبه ۱۶ آذر پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب‌الزمان (عج) سپاهان شهر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا ناجی افزود: مراسم تشییع پیکر آیت الله عبدالهی، فردا صبح دوشنبه ۱۷ آذر نیز، ساعت ۸ صبح از مسجد خان واقع در خیابان هشت بهشت به سمت مسجد سیف‌الله‌خان واقع در خیابان گلزار و در ادامه، در ساعت ۰۹:۳۰ صبح از مقابل مسجد رکن‌الملک واقع در خیابان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

وی گفت: آیت‌الله عبداللهی، شخصیتی مخلص، زاهد زیست و با تقوا بود که سال‌ها در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خدمت کرد و حدود هفت تا هشت سال به عنوان امام جمعه سپاهان‌شهر و ۴۰ سال به عنوان امام جماعت مسجد خان خیابان هشت بهشت، فعالیت کرد.

آیت‌الله عبداللهی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از یاران صدیق امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب در مسئولیت‌های مهمی در قوه قضاییه و امامت جمعه عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم شریف اصفهان سپری کردند.

مرحوم آیت الله عبداللهی با تقدیم فرزند شهیدش به اسلام، همواره از مدافعان اسلام و نظام اسلامی بود.