در بخش سبزیجات، در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۰۰۶۰۱ ریال و متوسط قیمت پیاز ۱۱۶۶۹۹ ریال بوده ­است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۴ و ۸.۶ درصد افزایش داشته ­است. همچنین متوسط قیمت سیب زمینی ۱۳۶۸۱۱ ریال بوده است که به این ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران، در بخش غلات، در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت گندم ۲۰۳۱۸۸ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۷.۸ درصد افزایش داشته ­است.

همچنین متوسط قیمت جو ۱۹۰۵۴۳ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۸.۰ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت نخود ۹۱۵۹۷۷ ریال و متوسط قیمت عدس ۱۱۹۳۹۴۹ ریال بوده­است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸۷.۵ و ۹۲.۵ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت هندوانه ۸۸۷۶۴ ریال و متوسط قیمت خربزه ۱۷۱۶۹۸ ریال بوده­است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ۸.۸ و ۱۹.۴ درصد افزایش داشته­ است. همچنین متوسط قیمت خیار ۳۳۱۴۷۷ ریال بوده­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۷.۰ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش سبزیجات، در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۰۰۶۰۱ ریال و متوسط قیمت پیاز ۱۱۶۶۹۹ ریال بوده ­است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۵.۴ و ۸.۶ درصد افزایش داشته ­است.

همچنین متوسط قیمت سیب زمینی ۱۳۶۸۱۱ ریال بوده ­است که به این ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان ۱۴۰۴، متوسط قیمت یونجه ۱۹۰۹۷۱ ریال بوده­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۴ درصد افزایش داشته­ است و متوسط قیمت کاه ۴۳۲۶۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰۵.۳ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت زردآلو ۶۷۲۳۳۷، هلو ۵۸۶۵۱۴ و آلبالو ۹۱۵۴۶۱ ریال بوده­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶۴.۱، ۱۳۴.۷ و ۱۲۰.۹ درصد افزایش داشته ­است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با ۱۴۹.۲ درصد افزایش به ۱۸۳۵۶۵۰ ریال رسیده ­است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان ۱۴۰۴، متوسط قیمت سیب درختی ۴۱۸۵۳۲ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶.۴ درصد افزایش داشته ­است. همچنین متوسط قیمت انگور ۴۰۱۰۹۷ ریال بوده­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۴.۲ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۳۲۶۰۵۸۴ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۳۰۱۵۸۹۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب.۱۰.۱ و ۵۰.۸ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در تابستان ۱۴۰۴، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۶۳۲۹۰۱ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۲۲۴۵۲۲ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ۳۸.۹ و ۴۴.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴، هزینة شخم زمین زراعی آبی ۳۱۵۲۳۵۷ ریال در هر هکتار و هزینة شخم زمین زراعی دیم ۱۹۸۹۶۶۱۲ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۷.۲ و ۴۳.۲ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ۱۴۰۴، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ۸۴۶۷۳۲۰ ریال بوده­ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۸.۲ درصد افزایش داشته است و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ۵۴۹۱۷۱۳ ریال بوده­است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ۳۵.۱ درصد افزایش داشته­است.

در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۸۴۰۸۱۱۲ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار زن ۶۳۱۷۸۲۹ ریال بوده­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۶.۷ و ۴۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.