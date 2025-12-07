پخش زنده
آب دریای عمان تا سال ۱۴۰۷ به خراسان جنوبی منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول طرح طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور در جلسه بررسی این طرح گفت: این طرح در خراسان جنوبی حدود ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فعالیتها با تمرکز بر مسیرسازی، خاکبرداری و آمادهسازی محور عبور خطوط انتقال در حال اجراست.
اسدی افزود: افق نهایی که برای استان خراسان جنوبی پیشبینی شده، انتقال آب به استان در سال ۱۴۰۷ است که با توجه به جلسات اخیر و اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی، امیدواریم این هدف محقق شود.
به گفته وی تاکنون عملیات خاکبرداری و زیرسازی مسیر در خراسان جنوبی انجام شده و لولهگذاری خط انتقال نیز در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود از اواسط سال آینده عملیات نصب لولهها در استان آغاز شود.
مسئول طرح طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور گفت: سرمایهگذاری مورد نیاز طرح انتقال آب از دریای عمان حدود ۲۳۰ همت است که از این میزان، ۸۵ همت سهم خراسان جنوبی خواهد بود.
اسدی گفت: حجم آب شیرین شده در سال اول ۲۳۰ میلیون متر مکعب خواهد بود که از میزان میزان ۶۰ درصد آب شرب و ۴۰ درصد آب صنایع معادن در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی هم با تأکید بر ضرورت تأمین آب پایدار برای صنایع و معادن استان، گفت: با اجرای این طرح ملی، زمینه جهش بزرگ معدنی و صنعتی در استان فراهم خواهد شد.
فرهادی با بیان اینکه مدیریت منابع آب و توسعه زیرساختهای انتقال آب از اولویتهای اساسی استان است، افزود: هدف ما این است که تأمین آب پایدار برای بخشهای مختلف از جمله صنایع، معادن و شهرها با سرعت بیشتری محقق شود.
وی با اشاره به ضرورت هدایت صنایع به سمت استفاده بهینه از منابع آبی و ظرفیتهای بومی افزود: خراسان جنوبی یک کمربند مهم معدنی از نهبندان تا بشرویه و طبس دارد و معادن ما در این مناطق باید در طراحیهای انتقال آب مدنظر قرار گیرند تا امکان توسعه فعالیتهای معدنی در این پهنه فراهم شود.
معاون استاندار گفت: حضور شرکتهای بزرگ معدنی که سرمایهگذار طرح انتقال آب هستند، فرصت ارزشمندی است و انتظار داریم این شرکتها علاوه بر سرمایهگذاری در انتقال آب، در صنایع معدنی خراسان جنوبی نیز ورود کرده و فرآوری و تولید نهایی مواد معدنی را در داخل استان محقق کنند تا صرفاً شاهد برداشت مواد خام نباشیم.
فرهادی با اشاره به ضرورت ایجاد مشوقهای لازم برای مشارکت سرمایهگذاران در این طرح گفت: بخشی از درآمد حاصل از توسعه صنایع معدنی باید به تأمین منابع مالی پروژه انتقال آب کمک کند.