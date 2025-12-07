به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به دنبال برگزاری مسابقات دوِ استقامت در روز جمعه، ۱۴ آذر، در جزیره زیبای کیش، به استحضار مردم شریف ایران می‌رسد که اخیراً جریانات سازمان‌یافته و قبح‌شکن درصدد سوءاستفاده از ضرورت‌های ملی ـ از جمله ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی ـ برآمده و اقدام به اجرای برنامه‌های هنجارشکن و تهدیدکننده امنیت اخلاقی و روانی جامعه می‌کنند که برنامه مذکور از جمله مصادیق آن است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر ضرورت توسعه برنامه‌های بانشاط و مفرح برای خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و جوانان، بر التزام مجریان به رعایت قوانین و ارزش‌های اخلاقی تأکید می‌کند. این دبیرخانه اقدام قبح‌شکنانه مذکور و سایر موارد مشابه ـ که بی‌تردید توسط جریان‌های معاند با ریشه خارجی برنامه‌ریزی و پشتیبانی می‌شوند ـ را محکوم کرده و از دستگاه‌های امنیتی و قضایی می‌خواهد با شناسایی و برخورد قاطع با این جریانات سازمان‌یافته، مانع تکرار موارد مشابه شوند.

همچنین دستگاه‌های فرهنگی موظف‌اند با طراحی و اجرای برنامه‌های نشاط‌بخش، فاخر، پاک و در شأن شهروند ایرانی، اقدامات جدی و مؤثر انجام دهند. دبیرخانه شورا نیز به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد کرد.