بازدید از موزهها و محوطههای تاریخی میراث فرهنگی فردا برای دانشجویان و استادان دانشگاه، رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، دانشجویان و استادان دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو» میتوانند امروز و فردا (مصادف با ۱۶ و ۱۷ آذر)، به طور رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت این وزارتخانه بازدید کنند.
دانشجویان و اساتید دانشگاههای با ارائه کارت شناسایی مرتبط میتوانند از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دیدن کنند.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام میدان امام (نقش جهان)، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام ' وزوان'، ' مزدآباد ' و ' مون ' به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
کاخ موزههای بسیار زیبای اصفهان همچون چهلستون، هشت بهشت و عالی قاپو، همواره میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.
از جمله موزههای اصفهان میتوان به گنجینه هنرهای تزیینی و هنرهای معاصر اصفهان، صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان، تاریخ طبیعی، عروسک و اسباب بازی کاشان، عروسک بادرود، کلیسای وانک و حمام علی قلی آقا اشاره کرد.