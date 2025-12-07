پخش زنده
زهرا خلیلیثمرین، بانوی روشندل و حافظ کل قرآن کریم توانست رتبه نخست حفظ کل مسابقه های بین المللی روشندلان اندونزی را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، دهمین دوره مسابقههای بینالمللی روشندلان از ۱۳ تا ۱۶ آذر سال جاری (۴ تا ۷ دسامبر) در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد.
زهرا خلیلیثمرین؛ بانوی روشندل ایرانی و حافظ کل قرآن توانست در این رقابتها پس از گذراندن مراحل مقدماتی و حضور در مرحله نهایی، عنوان نخست در رشته حفظ کل قرآن را از آن خود کند.
مسابقههای بین المللی روشندلان برای حمایت از نوجوانان مستعد قرآنی، ابراز نقش آنان در جوامع مختلف و ارتقای تواناییهای ذهنی آنها در زمینه حفظ و تلاوت قرآن کریم برگزار میشود.
زهرا خلیلیثمرین پس از دریافت این موفقیت، بامداد فردا دوشنبه ۱۷ آذر به ایران بازخواهد گشت.