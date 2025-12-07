خانواده شهدا در اقدامی به یاد ماندنی با حضور در دانشگاه‌های مراغه روز ۱۶ آذر را به دانشجویان تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مادر شهید مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی ، پدر شهید علی کنعانی نخستین شهید مدافع استان و برادر شهید قربانعلی فلاحی‌نیا نخستین شهید هوا و فضای سپاه استان با حضور در دانشگاه مراغه و دانشکده علوم پزشکی ۱۶ آذر را به دانشجویان تبریک گفتند.

سرهنگ حیدری فرمانده سپاه مراغه گفت:این عزیزان به نمایندگی از تمام خانواده‌های شهدا با حضور در کلاس‌های درس و اهدای گل و شیرین روز دانشجو را به دانشجویان تبریک گفتند.

وی افزود: در این دیدار خانواده شهدا ضمن تبریک این روز از تلاش دانشجویان در سنگر علم و دانش برای آینده کشور قدردانی کردند.



وی اضافه کرد: خدمت به مردم پس از پایان تحصیلات، قدم برداشتن در راه و هدف شهدا و رعایت حجاب توسط دختران دانشجو از دیگر توصیه‌های خانواده‌های شهدا به دانشجویان بود.

فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت: این حرکت فرهنگی بسیج دانشجویی گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشجویان است.

وی بیان داشت: در زمان حاضر دانشگاه‌ها سنگر مبارزه با جهل و نادانی و توسعه کشور محسوب می‌شوند.

سرهنگ حیدری گفت: این برنامه فرهنگی به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه مراغه و دانشکده علوم پزشکی انجام شد.