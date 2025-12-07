به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب برگزار شد

در این مراسم فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب به سخنرانی پرداختند.

تیموری فرماندار شهرستان میاندوآب با اشاره به شأن و جایگاه و منزلت دانشجو و دانشگاه در نظام اسلامی به تشریح نقش دانشجویان در موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشورمان پرداخت و گفت دانشجویان سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی در تحقق آرمان‌های کشورمان در برابر نظام سلطه می‌باشند.

سرهنگ پاسدار پیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب نیز به تاریخچه علمی کشورمان اشاره کرد وگفت ملت ایران در طول تاریخ طلایه دار علم و دانش و آگاهی در جهان بود.

در این مراسم از دانشجویان نمونه و منتخب این شهرستان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.